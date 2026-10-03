Корпус ExeGate Minitower Mistery R2 черный (EX294384RUS)
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 625886
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200x400x380
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
310
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 1 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х25
Вес, г.
140
Описание товара Корпус ExeGate Minitower Mistery R2 черный (EX294384RUS)
Серия корпусов Mistery для сборки игровых компьютеров. Изготовлены из высококачественной стали. Сочетание строгого и игрового стилей позволяет вписать корпус в любой интерьер. Внутри достаточно места для установки мощных компонентов и организации хорошей вентиляции. Цвет и режим подсветки передней панели регулируются кнопкой, расположенной в верхней части корпуса.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
200x400x380
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
310
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 1 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Серия корпусов Mistery для сборки игровых компьютеров. Изготовлены из высококачественной стали. Сочетание строгого и игрового стилей позволяет вписать корпус в любой интерьер. Внутри достаточно места для установки мощных компонентов и организации хорошей вентиляции. Цвет и режим подсветки передней панели регулируются кнопкой, расположенной в верхней части корпуса.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Корпус ExeGate Minitower Mistery R2 черный (EX294384RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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