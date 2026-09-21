Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714853
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
275 х 323 х 333 мм
Максимальная длина видеокарты
325
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
1x120 мм - на задней 2x120 мм - на боковой 2x120 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 1шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х33х28
Вес, кг.
4.3
Описание товара Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK
Корпус A4Tech Bloody представлен в типоразмере Mini-Tower и обладает габаритами 333x275x323 мм, благодаря которым в нем можно разместить в вертикальном положении материнскую плату форм-фактора mATX или mini-ITX. Для сборки компьютера в этом корпусе может использоваться видеокарта длиной до 325 мм, процессорный кулер высотой до 155 мм и блок питания длиной до 160 мм. Чтобы вы могли увидеть всю сборку без необходимости снятия стенки, боковая панель корпуса A4Tech Bloody выполнена из прозрачного закаленного стекла.
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Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
275 х 323 х 333 мм
Максимальная длина видеокарты
325
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
1x120 мм - на задней 2x120 мм - на боковой 2x120 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 1шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Корпус A4Tech Bloody представлен в типоразмере Mini-Tower и обладает габаритами 333x275x323 мм, благодаря которым в нем можно разместить в вертикальном положении материнскую плату форм-фактора mATX или mini-ITX. Для сборки компьютера в этом корпусе может использоваться видеокарта длиной до 325 мм, процессорный кулер высотой до 155 мм и блок питания длиной до 160 мм. Чтобы вы могли увидеть всю сборку без необходимости снятия стенки, боковая панель корпуса A4Tech Bloody выполнена из прозрачного закаленного стекла.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 3 x 140 мм
Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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