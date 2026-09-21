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Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK купить с доставкой в Москве
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Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK

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Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK - фото 1
Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK - фото 2
Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK - фото 3
Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK - фото 4
Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK - фото 5
Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK - фото 6
Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK - фото 7
Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK - фото 8
Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK - фото 9
Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK - фото 10
Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK - фото 11
Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK - фото 12
Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK - фото 1
  • Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK - фото 2
  • Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK - фото 3
  • Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK - фото 4
  • Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK - фото 5
  • Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK - фото 6
  • Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK - фото 7
  • Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK - фото 8
  • Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK - фото 9
  • Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK - фото 10
  • Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK - фото 11
  • Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK - фото 12
  • Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714853
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Характеристики

Бренд
BLOODY
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
275 х 323 х 333 мм
Максимальная длина видеокарты
325
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
1x120 мм - на задней 2x120 мм - на боковой 2x120 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 1шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х33х28
Вес, кг.
4.3

Описание товара Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK

Корпус A4Tech Bloody представлен в типоразмере Mini-Tower и обладает габаритами 333x275x323 мм, благодаря которым в нем можно разместить в вертикальном положении материнскую плату форм-фактора mATX или mini-ITX. Для сборки компьютера в этом корпусе может использоваться видеокарта длиной до 325 мм, процессорный кулер высотой до 155 мм и блок питания длиной до 160 мм. Чтобы вы могли увидеть всю сборку без необходимости снятия стенки, боковая панель корпуса A4Tech Bloody выполнена из прозрачного закаленного стекла.

Отзывы о товаре Корпус Bloody CC-121 черный без БП CC-121-BK




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Характеристики
Бренд
BLOODY
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
275 х 323 х 333 мм
Максимальная длина видеокарты
325
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
1x120 мм - на задней 2x120 мм - на боковой 2x120 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 2.0: 1шт, USB 3.0: 1шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус A4Tech Bloody представлен в типоразмере Mini-Tower и обладает габаритами 333x275x323 мм, благодаря которым в нем можно разместить в вертикальном положении материнскую плату форм-фактора mATX или mini-ITX. Для сборки компьютера в этом корпусе может использоваться видеокарта длиной до 325 мм, процессорный кулер высотой до 155 мм и блок питания длиной до 160 мм. Чтобы вы могли увидеть всю сборку без необходимости снятия стенки, боковая панель корпуса A4Tech Bloody выполнена из прозрачного закаленного стекла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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