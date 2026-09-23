Корпус Foxline FL-702-FZ450
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб.
В наличии
Код товара: 466941
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 020 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
170x368x353
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 или 1 x 92 или 1 x 80 мм, тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х20
Вес, кг.
3.85
Описание товара Корпус Foxline FL-702-FZ450
Металлический корпус Foxline FL-702-FZ450 имеет простой и выдержанный внешний вид, очень удобное расположение кнопки запуска, а также разъемы USB. Модель имеет уже встроенный блок питания на 450 Вт. Такого показателя мощности хватает для комплектации системного блока дополнительными устройствами (графическая карта, аудиокарта) с очень хорошими техническими показателями. Корпус имеет четыре слота для установки дополнительных плат. Производитель предусмотрел возможность добавления вентиляторов для улучшенного обмена воздушными потоками.
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Теги товара: Нет, USB 2.0, Верхнее, Игровой корпус
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
170x368x353
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 120 или 1 x 92 или 1 x 80 мм, тыловых 1 x 80 мм, боковых 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Развернуть
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Металлический корпус Foxline FL-702-FZ450 имеет простой и выдержанный внешний вид, очень удобное расположение кнопки запуска, а также разъемы USB. Модель имеет уже встроенный блок питания на 450 Вт. Такого показателя мощности хватает для комплектации системного блока дополнительными устройствами (графическая карта, аудиокарта) с очень хорошими техническими показателями. Корпус имеет четыре слота для установки дополнительных плат. Производитель предусмотрел возможность добавления вентиляторов для улучшенного обмена воздушными потоками.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет, USB 2.0, Верхнее, Игровой корпус
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет, USB 2.0, Верхнее, Игровой корпус
Купить Корпус Foxline FL-702-FZ450 - по цене 3020 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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