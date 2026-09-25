Корпус MINITOWER MISTERY X2 MATX EX294382RUS EXEGATE
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 960 руб.
В наличии
Код товара: 739071
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Загружаем...
2 960 руб.
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Характеристики
Бренд
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
206 x 399 x 338 мм
Макс. высота процессорного кулера
172
Максимальная длина видеокарты
280
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель-1х120 Нижняя панель-2х120
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.1, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х38х15
Вес, кг.
4.53
Описание товара Корпус MINITOWER MISTERY X2 MATX EX294382RUS EXEGATE
Корпус EXEGATE в компактном формате Mini-Tower — практичная основа для сборки на материнской плате mATX или mini-ITX. Чёрный стальной корпус весом 4,5 кг выглядит строго и дополнен эффектной RGB-подсветкой. Внутри предусмотрено достаточно пространства для ключевых компонентов: видеокарты длиной до 280 мм и процессорного кулера высотой до 172 мм. Для накопителей доступны один внутренний отсек 3,5? и два отсека 2,5?, а четыре слота расширения помогут гибко подобрать конфигурацию. Три встроенных вентилятора 120 мм и ещё один 120-мм вентилятор поддерживают эффективную организацию охлаждения комплектующих. Блок питания устанавливается снизу и приобретается отдельно — это позволяет выбрать модель под конкретную сборку.
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Теги товара: Сталь, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
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Бренд
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
206 x 399 x 338 мм
Макс. высота процессорного кулера
172
Максимальная длина видеокарты
280
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
Верхняя панель-1х120 Нижняя панель-2х120
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
да
Подсветка
RGB
Развернуть
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.1, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Корпус EXEGATE в компактном формате Mini-Tower — практичная основа для сборки на материнской плате mATX или mini-ITX. Чёрный стальной корпус весом 4,5 кг выглядит строго и дополнен эффектной RGB-подсветкой. Внутри предусмотрено достаточно пространства для ключевых компонентов: видеокарты длиной до 280 мм и процессорного кулера высотой до 172 мм. Для накопителей доступны один внутренний отсек 3,5? и два отсека 2,5?, а четыре слота расширения помогут гибко подобрать конфигурацию. Три встроенных вентилятора 120 мм и ещё один 120-мм вентилятор поддерживают эффективную организацию охлаждения комплектующих. Блок питания устанавливается снизу и приобретается отдельно — это позволяет выбрать модель под конкретную сборку.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
Купить Корпус MINITOWER MISTERY X2 MATX EX294382RUS EXEGATE - по цене 2960 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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