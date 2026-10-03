Корпус Foxline FL-719W-FZ450R-U31, white с блоком питания 450Вт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648785
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
173x353x343
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм
Мощность блока питания
450
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Форм-фактор
mATX, Mini-ITX
Цвет корпуса
бежевый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х39х22
Вес, кг.
3.5
Описание товара Корпус Foxline FL-719W-FZ450R-U31, white с блоком питания 450Вт
Бежевый корпус Foxline FL-719W-FZ450R-U31 типоразмера Mini-Tower рассчитан на сборку компактного универсального компьютера. Модель совместима с материнскими платами 2 форм-факторов – Micro-ATX и Mini-ITX. Длина видеокарты ограничена 320 мм, а высота кулера процессора – 140 мм. Особенностью устройства является наличие блока питания с мощностью 450 Вт.
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Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, Игровой корпус
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
173x353x343
Макс. высота процессорного кулера
140
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм
Мощность блока питания
450
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x 1, USB 2.0 Type-A x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Форм-фактор
mATX, Mini-ITX
Цвет корпуса
бежевый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
1
Мощность блока питания, Вт
450
Страна производитель
Китай
Бежевый корпус Foxline FL-719W-FZ450R-U31 типоразмера Mini-Tower рассчитан на сборку компактного универсального компьютера. Модель совместима с материнскими платами 2 форм-факторов – Micro-ATX и Mini-ITX. Длина видеокарты ограничена 320 мм, а высота кулера процессора – 140 мм. Особенностью устройства является наличие блока питания с мощностью 450 Вт.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, Игровой корпус
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, Игровой корпус
Корпус Foxline FL-719W-FZ450R-U31, white с блоком питания 450Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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