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Корпус Foxline FL-628-FZ450R-U32 купить с доставкой в Москве
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Корпус Foxline FL-628-FZ450R-U32

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Корпус Foxline FL-628-FZ450R-U32 - фото 1
Корпус Foxline FL-628-FZ450R-U32 - фото 2
Корпус Foxline FL-628-FZ450R-U32 - фото 3
Корпус Foxline FL-628-FZ450R-U32 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Foxline FL-628-FZ450R-U32 - фото 1
  • Корпус Foxline FL-628-FZ450R-U32 - фото 2
  • Корпус Foxline FL-628-FZ450R-U32 - фото 3
  • Корпус Foxline FL-628-FZ450R-U32 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 295171
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Характеристики

Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
173x365x368
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
340
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 90 или 1 x 80 мм, тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
3
Число отсеков 5,25
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х41х21
Вес, кг.
5

Описание товара Корпус Foxline FL-628-FZ450R-U32

Элегантный корпус Foxline FL-628 [FL-628-FZ450R-U32] позволит вам создать мощный и при этом компактный системный блок. Выполнен данный корпус в формате Mini-Tower, его размеры составляют: 368x173x365 мм, – при весе всего 4 кг. Поэтому от точно не займет много полезного пространства. При создании системного блока на основе данного корпуса вы сможете использовать платы с форм-фактором Micro-ATX. При этом указанная модель уже имеет встроенный блок питания мощностью в 450 Вт. Выполнена модель Foxline FL-628 [FL-628-FZ450R-U32] из презентабельного сочетания стали и пластика. Корзины для накопителей располагаются вдоль корпуса. При этом данный корпус имеет 1 отсек для накопителей 2.5 дюйма и еще 3 отсека для 3.5-дюймовых накопителей. Также данный корпус, несмотря на свои компактные габариты, в своем активе имеет еще и 2 отсека для 5.25-дюймовых накопителей. Видеокарта, подходящая для установки в этот корпус, может достигать в длину до 340 мм. При этом в данный корпус вы сможете установить 1 фронтальный и один тыловой вентилятор габаритами 80 или 90 мм.

Отзывы о товаре Корпус Foxline FL-628-FZ450R-U32




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Характеристики
Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
173x365x368
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
340
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 90 или 1 x 80 мм, тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
3
Развернуть
Число отсеков 5,25
2
Страна производитель
Китай
Описание
Элегантный корпус Foxline FL-628 [FL-628-FZ450R-U32] позволит вам создать мощный и при этом компактный системный блок. Выполнен данный корпус в формате Mini-Tower, его размеры составляют: 368x173x365 мм, – при весе всего 4 кг. Поэтому от точно не займет много полезного пространства. При создании системного блока на основе данного корпуса вы сможете использовать платы с форм-фактором Micro-ATX. При этом указанная модель уже имеет встроенный блок питания мощностью в 450 Вт. Выполнена модель Foxline FL-628 [FL-628-FZ450R-U32] из презентабельного сочетания стали и пластика. Корзины для накопителей располагаются вдоль корпуса. При этом данный корпус имеет 1 отсек для накопителей 2.5 дюйма и еще 3 отсека для 3.5-дюймовых накопителей. Также данный корпус, несмотря на свои компактные габариты, в своем активе имеет еще и 2 отсека для 5.25-дюймовых накопителей. Видеокарта, подходящая для установки в этот корпус, может достигать в длину до 340 мм. При этом в данный корпус вы сможете установить 1 фронтальный и один тыловой вентилятор габаритами 80 или 90 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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