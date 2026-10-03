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Корпус Foxline Forza, black, с блоком питания 450Вт (FZ-059-SX450R-U32C) купить с доставкой в Москве
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Корпус Foxline Forza, black, с блоком питания 450Вт (FZ-059-SX450R-U32C)

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Корпус Foxline Forza, black, с блоком питания 450Вт (FZ-059-SX450R-U32C) - фото 1
Корпус Foxline Forza, black, с блоком питания 450Вт (FZ-059-SX450R-U32C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Foxline Forza, black, с блоком питания 450Вт (FZ-059-SX450R-U32C) - фото 1
  • Корпус Foxline Forza, black, с блоком питания 450Вт (FZ-059-SX450R-U32C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648784
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Характеристики

Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х40х21
Вес, кг.
3.45

Описание товара Корпус Foxline Forza, black, с блоком питания 450Вт (FZ-059-SX450R-U32C)

Корпус Foxline FZ-059 – стильное и функциональное решение для сборки ПК. Корпус выполнен в классическом черном цвете и оснащен блоком питания мощностью 450 Вт. На передней панели предусмотрены разъемы для быстрого подключения устройств. Корпус идеально подходит для создания компактного и производительного компьютера.



Теги товара: Нет

Отзывы о товаре Корпус Foxline Forza, black, с блоком питания 450Вт (FZ-059-SX450R-U32C)




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Характеристики
Бренд
Foxline
Тип товара
Корпус для ПК
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Foxline FZ-059 – стильное и функциональное решение для сборки ПК. Корпус выполнен в классическом черном цвете и оснащен блоком питания мощностью 450 Вт. На передней панели предусмотрены разъемы для быстрого подключения устройств. Корпус идеально подходит для создания компактного и производительного компьютера.


Теги товара: Нет
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Foxline Forza, black, с блоком питания 450Вт (FZ-059-SX450R-U32C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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