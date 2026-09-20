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Корпус MidiTower Zalman Z10 PLUS купить с доставкой в Москве
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Корпус MidiTower Zalman Z10 PLUS

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Корпус MidiTower Zalman Z10 PLUS - фото 1
Корпус MidiTower Zalman Z10 PLUS - фото 2
Корпус MidiTower Zalman Z10 PLUS - фото 3
Корпус MidiTower Zalman Z10 PLUS - фото 4
Корпус MidiTower Zalman Z10 PLUS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус MidiTower Zalman Z10 PLUS - фото 1
  • Корпус MidiTower Zalman Z10 PLUS - фото 2
  • Корпус MidiTower Zalman Z10 PLUS - фото 3
  • Корпус MidiTower Zalman Z10 PLUS - фото 4
  • Корпус MidiTower Zalman Z10 PLUS - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 560 руб. 
Начислим 137 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 548974
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Корпус MidiTower Zalman Z10 PLUS
8 560 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220x488x481
Макс. высота процессорного кулера
173
Максимальная длина видеокарты
395
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
9.4

Описание товара Корпус MidiTower Zalman Z10 PLUS

Корпус ZALMAN Z10 PLUS [Z10 Plus] представляет собой стильную конфигурацию для ПК. Она создана для удовлетворения требований высокопроизводительных систем. Корпус имеет прочную конструкцию. Он также предлагает упорядоченность всех кабелей и возможность размещения крупных видеокарт и кулеров процессора. Корпус ZALMAN Z10 PLUS [Z10 Plus] поддерживает материнские платы E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX. Помимо этого, он оснащен портами USB, разъемами для наушников и микрофона, а также кнопками для управления скоростью вентиляторов корпуса. В комплект поставки также входит удобный для использования крепежный комплект.

Отзывы о товаре Корпус MidiTower Zalman Z10 PLUS




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220x488x481
Макс. высота процессорного кулера
173
Максимальная длина видеокарты
395
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ZALMAN Z10 PLUS [Z10 Plus] представляет собой стильную конфигурацию для ПК. Она создана для удовлетворения требований высокопроизводительных систем. Корпус имеет прочную конструкцию. Он также предлагает упорядоченность всех кабелей и возможность размещения крупных видеокарт и кулеров процессора. Корпус ZALMAN Z10 PLUS [Z10 Plus] поддерживает материнские платы E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX. Помимо этого, он оснащен портами USB, разъемами для наушников и микрофона, а также кнопками для управления скоростью вентиляторов корпуса. В комплект поставки также входит удобный для использования крепежный комплект.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус MidiTower Zalman Z10 PLUS - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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