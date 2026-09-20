Корпус MidiTower Zalman Z10 PLUS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 560 руб.
В наличии
Код товара: 548974
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 560 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220x488x481
Макс. высота процессорного кулера
173
Максимальная длина видеокарты
395
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х50х20
Вес, кг.
9.4
Описание товара Корпус MidiTower Zalman Z10 PLUS
Корпус ZALMAN Z10 PLUS [Z10 Plus] представляет собой стильную конфигурацию для ПК. Она создана для удовлетворения требований высокопроизводительных систем. Корпус имеет прочную конструкцию. Он также предлагает упорядоченность всех кабелей и возможность размещения крупных видеокарт и кулеров процессора. Корпус ZALMAN Z10 PLUS [Z10 Plus] поддерживает материнские платы E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX. Помимо этого, он оснащен портами USB, разъемами для наушников и микрофона, а также кнопками для управления скоростью вентиляторов корпуса. В комплект поставки также входит удобный для использования крепежный комплект.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 4 x 120 мм
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 890 руб.2223 руб. в СплитКорпус Zalman Z10 DUO White
-
В наличииЦена 9 110 руб.2278 руб. в СплитКорпус Deepcool CK560 черный (R-CK560-BKAAE4-G-1)
-
В наличииЦена 9 170 руб.2293 руб. в СплитКорпус InWin TS-4U (6141299)
-
В наличииЦена 10 050 руб.2513 руб. в СплитКорпус Thermaltake Divider 300 TG Black (CA-1S2-00M1WN-01)
-
В наличииЦена 12 810 руб.3203 руб. в СплитКорпус Thermaltake View 390 Air белый (CA-11F-00M6WN-00)
-
В наличииЦена 13 570 руб.3393 руб. в СплитКорпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK)
-
В наличииЦена 36 090 руб.9023 руб. в СплитКорпус Thermaltake DistroCase 350P Black (CA-1Q8-00M1WN-00)
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 3 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220x488x481
Макс. высота процессорного кулера
173
Максимальная длина видеокарты
395
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Корпус ZALMAN Z10 PLUS [Z10 Plus] представляет собой стильную конфигурацию для ПК. Она создана для удовлетворения требований высокопроизводительных систем. Корпус имеет прочную конструкцию. Он также предлагает упорядоченность всех кабелей и возможность размещения крупных видеокарт и кулеров процессора. Корпус ZALMAN Z10 PLUS [Z10 Plus] поддерживает материнские платы E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX. Помимо этого, он оснащен портами USB, разъемами для наушников и микрофона, а также кнопками для управления скоростью вентиляторов корпуса. В комплект поставки также входит удобный для использования крепежный комплект.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 4 x 120 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм, 4 x 120 мм
Корпус MidiTower Zalman Z10 PLUS - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корпус MidiTower Zalman Z10 PLUS