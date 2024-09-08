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Корпус Asus AP201 PRIME TG WHITE (90DC00G3-B39010) купить с доставкой в Москве
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Корпус Asus AP201 PRIME TG WHITE (90DC00G3-B39010)

3 Отзывы
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Корпус Asus AP201 PRIME TG WHITE (90DC00G3-B39010) - фото 1
Корпус Asus AP201 PRIME TG WHITE (90DC00G3-B39010) - фото 2
Корпус Asus AP201 PRIME TG WHITE (90DC00G3-B39010) - фото 3
Корпус Asus AP201 PRIME TG WHITE (90DC00G3-B39010) - фото 4
Корпус Asus AP201 PRIME TG WHITE (90DC00G3-B39010) - фото 5
Корпус Asus AP201 PRIME TG WHITE (90DC00G3-B39010) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Asus AP201 PRIME TG WHITE (90DC00G3-B39010) - фото 1
  • Корпус Asus AP201 PRIME TG WHITE (90DC00G3-B39010) - фото 2
  • Корпус Asus AP201 PRIME TG WHITE (90DC00G3-B39010) - фото 3
  • Корпус Asus AP201 PRIME TG WHITE (90DC00G3-B39010) - фото 4
  • Корпус Asus AP201 PRIME TG WHITE (90DC00G3-B39010) - фото 5
  • Корпус Asus AP201 PRIME TG WHITE (90DC00G3-B39010) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635461
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
205x350x460
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
338
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х44х29
Вес, кг.
7.6

Описание товара Корпус Asus AP201 PRIME TG WHITE (90DC00G3-B39010)

Корпус ASUS Prime AP201 [90DC00G3-B39010] в белом исполнении выполнен в компактном типоразмере Mini-Tower и предназначен для сборки домашней станции. Внутри модели, рассчитанной монтаж материнской платы в вертикальном положении, достаточно места для установки процессорного кулера до 170 мм высотой и видеопроцессора дискретного типа длиной до 338 мм. Предустановленный блок питания ATX в корпусе не предусмотрен. Изготовленная из металлической сетки боковая панель корпуса снабжена защелками для легкого монтажа и демонтажа. Особенностью корпуса системного блока ASUS Prime AP201 [90DC00G3-B39010] является сетчатый фильтр, который защищает от попадания во внутренние полости пыли и мелкого мусора. Средства охлаждения в модели представлены 120-миллиметровым оконным кулером, размещенным в задней панели.

Отзывы о товаре Корпус Asus AP201 PRIME TG WHITE (90DC00G3-B39010)

Источник: Яндекс Маркет
08.09.2024
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Холодный компактный и практичный корпус, выбрал его из-за того что каждая стенка - сетка (есть версия где вместо стекла так же сетка) и возможно подвинуть бп, чтобы уместить большую видеокарту. Однако, есть ряд нюансов, которые нужно учесть перед покупкой компонентов в этот корпус: 1. Если у вас карта размеров 4080s aero, то бп встанет только в верхнем положении и в таком положении любая вода на 3 винта не поместится со стандартными винтами 25мм. Я взял себе jonsbo hf1215 он 15мм толщиной. 2. С водой 360 и верхнем положением бп, последний 100% не встанет винтом наружу. По крайней мере так будет с deepcool px1000g там упирается провод питания в радиатор. 3. Лоток под ssd выполнен не очень удачно, если ставить как задуманно, то будет перегиб провода и порта на ссд, решается это переворачиванием лотка. 4. Под видеокартой остаётся очень мало пространства (около 3см) поэтому, если планируете туда размещать вентиляторы, то лучше тонкие. При подборе подставки под видеокарту это так же стоит учитывать.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2024
Kuanysh S.

Достоинства:


Комментарий:
Качество корпуса высокое. Корпус продуваемый. Под белую сборку самое то.
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2023
vf

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивый системник. Внутри всё удобно, есть куда спрятать провода. Стекло качественное и красивое. Есть фильтр на магнитках.



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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
205x350x460
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
338
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ASUS Prime AP201 [90DC00G3-B39010] в белом исполнении выполнен в компактном типоразмере Mini-Tower и предназначен для сборки домашней станции. Внутри модели, рассчитанной монтаж материнской платы в вертикальном положении, достаточно места для установки процессорного кулера до 170 мм высотой и видеопроцессора дискретного типа длиной до 338 мм. Предустановленный блок питания ATX в корпусе не предусмотрен. Изготовленная из металлической сетки боковая панель корпуса снабжена защелками для легкого монтажа и демонтажа. Особенностью корпуса системного блока ASUS Prime AP201 [90DC00G3-B39010] является сетчатый фильтр, который защищает от попадания во внутренние полости пыли и мелкого мусора. Средства охлаждения в модели представлены 120-миллиметровым оконным кулером, размещенным в задней панели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2024
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Холодный компактный и практичный корпус, выбрал его из-за того что каждая стенка - сетка (есть версия где вместо стекла так же сетка) и возможно подвинуть бп, чтобы уместить большую видеокарту. Однако, есть ряд нюансов, которые нужно учесть перед покупкой компонентов в этот корпус: 1. Если у вас карта размеров 4080s aero, то бп встанет только в верхнем положении и в таком положении любая вода на 3 винта не поместится со стандартными винтами 25мм. Я взял себе jonsbo hf1215 он 15мм толщиной. 2. С водой 360 и верхнем положением бп, последний 100% не встанет винтом наружу. По крайней мере так будет с deepcool px1000g там упирается провод питания в радиатор. 3. Лоток под ssd выполнен не очень удачно, если ставить как задуманно, то будет перегиб провода и порта на ссд, решается это переворачиванием лотка. 4. Под видеокартой остаётся очень мало пространства (около 3см) поэтому, если планируете туда размещать вентиляторы, то лучше тонкие. При подборе подставки под видеокарту это так же стоит учитывать.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2024
Kuanysh S.

Достоинства:


Комментарий:
Качество корпуса высокое. Корпус продуваемый. Под белую сборку самое то.
Источник: Яндекс Маркет
07.10.2023
vf

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивый системник. Внутри всё удобно, есть куда спрятать провода. Стекло качественное и красивое. Есть фильтр на магнитках.


Корпус Asus AP201 PRIME TG WHITE (90DC00G3-B39010) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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