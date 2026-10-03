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Корпус MSI MPG VELOX 100R WHITE (306-7G18W21-809) купить с доставкой в Москве
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Корпус MSI MPG VELOX 100R WHITE (306-7G18W21-809)

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Корпус MSI MPG VELOX 100R WHITE (306-7G18W21-809) - фото 1
Корпус MSI MPG VELOX 100R WHITE (306-7G18W21-809) - фото 2
Корпус MSI MPG VELOX 100R WHITE (306-7G18W21-809) - фото 3
Корпус MSI MPG VELOX 100R WHITE (306-7G18W21-809) - фото 4
Корпус MSI MPG VELOX 100R WHITE (306-7G18W21-809) - фото 5
Корпус MSI MPG VELOX 100R WHITE (306-7G18W21-809) - фото 6
Корпус MSI MPG VELOX 100R WHITE (306-7G18W21-809) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус MSI MPG VELOX 100R WHITE (306-7G18W21-809) - фото 1
  • Корпус MSI MPG VELOX 100R WHITE (306-7G18W21-809) - фото 2
  • Корпус MSI MPG VELOX 100R WHITE (306-7G18W21-809) - фото 3
  • Корпус MSI MPG VELOX 100R WHITE (306-7G18W21-809) - фото 4
  • Корпус MSI MPG VELOX 100R WHITE (306-7G18W21-809) - фото 5
  • Корпус MSI MPG VELOX 100R WHITE (306-7G18W21-809) - фото 6
  • Корпус MSI MPG VELOX 100R WHITE (306-7G18W21-809) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635135
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
231x490x474
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 x 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
10
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х63х38
Вес, кг.
21.34

Описание товара Корпус MSI MPG VELOX 100R WHITE (306-7G18W21-809)

Корпус MSI MPG VELOX 100R можно назвать «броней», которая создана для сборки мощной игровой системы. Передняя панель является вентилируемой, хотя и сделана из пластика и стекла. Технологически это решение служит для поддержания оптимальной температуры внутри. Для дополнительного охлаждения устройство дополнено сразу 4 кулерами диаметром 12 см. При необходимости их количество можно увеличить до 7! Еще одно «геймерское» решение корпуса MSI MPG VELOX 100R – наличие многоцветной ARGB-подсветки. Управлять ей можно при помощи кнопки снаружи или за счет приложения MSI MYSTIC LIGHT.

Отзывы о товаре Корпус MSI MPG VELOX 100R WHITE (306-7G18W21-809)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
231x490x474
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
380
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 x 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
10
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус MSI MPG VELOX 100R можно назвать «броней», которая создана для сборки мощной игровой системы. Передняя панель является вентилируемой, хотя и сделана из пластика и стекла. Технологически это решение служит для поддержания оптимальной температуры внутри. Для дополнительного охлаждения устройство дополнено сразу 4 кулерами диаметром 12 см. При необходимости их количество можно увеличить до 7! Еще одно «геймерское» решение корпуса MSI MPG VELOX 100R – наличие многоцветной ARGB-подсветки. Управлять ей можно при помощи кнопки снаружи или за счет приложения MSI MYSTIC LIGHT.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус MSI MPG VELOX 100R WHITE (306-7G18W21-809) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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