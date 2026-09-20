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Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03) купить с доставкой в Москве
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Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03)

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Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03) - фото 1
Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03) - фото 2
Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03) - фото 3
Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03) - фото 4
Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03) - фото 5
Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03) - фото 6
Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03) - фото 7
Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03) - фото 8
Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03) - фото 9
Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03) - фото 10
Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03) - фото 11
Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03) - фото 12
Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03) - фото 1
  • Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03) - фото 2
  • Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03) - фото 3
  • Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03) - фото 4
  • Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03) - фото 5
  • Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03) - фото 6
  • Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03) - фото 7
  • Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03) - фото 8
  • Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03) - фото 9
  • Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03) - фото 10
  • Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03) - фото 11
  • Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03) - фото 12
  • Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540301
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Размеры в упаковке, см
56х55х32
Вес, кг.
5.3

Описание товара Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03)

Элегантный корпус Thermaltake V350 TG ARGB Air обладает боковой стенкой из закаленного стекла толщиной 4 мм и мощной системой охлаждения. Он был разработан, чтобы поместиться на стандартной рабочей столешнице. Корпус охлаждается за счет 4 вентиляторов. Он также оснащен подсветкой ARGB, которой можно управлять с помощью ПО ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync. Корпус имеет возможность установки материнских плат формата Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX. Thermaltake V350 TG ARGB Air – оптимальный выбор для тех, кто ищет эффективную основу с высоким качеством охлаждения и подсветкой.



Теги товара: Игровой корпус

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Описание
Элегантный корпус Thermaltake V350 TG ARGB Air обладает боковой стенкой из закаленного стекла толщиной 4 мм и мощной системой охлаждения. Он был разработан, чтобы поместиться на стандартной рабочей столешнице. Корпус охлаждается за счет 4 вентиляторов. Он также оснащен подсветкой ARGB, которой можно управлять с помощью ПО ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync. Корпус имеет возможность установки материнских плат формата Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX. Thermaltake V350 TG ARGB Air – оптимальный выбор для тех, кто ищет эффективную основу с высоким качеством охлаждения и подсветкой.


Теги товара: Игровой корпус
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Thermaltake V350 TG ARGB AIR белый (CA-1S3-00M6WN-03) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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