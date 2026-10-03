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Корпус Thermaltake Divider 300 TG Air Snow белый (CA-1S2-00M6WN-02) купить с доставкой в Москве
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Корпус Thermaltake Divider 300 TG Air Snow белый (CA-1S2-00M6WN-02)

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Корпус Thermaltake Divider 300 TG Air Snow белый (CA-1S2-00M6WN-02) - фото 1
Корпус Thermaltake Divider 300 TG Air Snow белый (CA-1S2-00M6WN-02) - фото 2
Корпус Thermaltake Divider 300 TG Air Snow белый (CA-1S2-00M6WN-02) - фото 3
Корпус Thermaltake Divider 300 TG Air Snow белый (CA-1S2-00M6WN-02) - фото 4
Корпус Thermaltake Divider 300 TG Air Snow белый (CA-1S2-00M6WN-02) - фото 5
Корпус Thermaltake Divider 300 TG Air Snow белый (CA-1S2-00M6WN-02) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake Divider 300 TG Air Snow белый (CA-1S2-00M6WN-02) - фото 1
  • Корпус Thermaltake Divider 300 TG Air Snow белый (CA-1S2-00M6WN-02) - фото 2
  • Корпус Thermaltake Divider 300 TG Air Snow белый (CA-1S2-00M6WN-02) - фото 3
  • Корпус Thermaltake Divider 300 TG Air Snow белый (CA-1S2-00M6WN-02) - фото 4
  • Корпус Thermaltake Divider 300 TG Air Snow белый (CA-1S2-00M6WN-02) - фото 5
  • Корпус Thermaltake Divider 300 TG Air Snow белый (CA-1S2-00M6WN-02) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635190
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220x475x461
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
390
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 1 x 140 или 1 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
14
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х46х22
Вес, кг.
8.66

Описание товара Корпус Thermaltake Divider 300 TG Air Snow белый (CA-1S2-00M6WN-02)

Корпус Thermaltake Divider 300 TG Air оснащен перфорированной фронтальной панелью, обеспечивающей повышенную эффективность теплообмена. Особенность внешнего вида модели – треугольное боковое окно из прочного закаленного стекла. Корпус, соответствующий типоразмеру Mid-Tower, вместителен. Устройство станет отличным выбором для пользователей, желающих собрать игровой компьютер высокого класса. Корпус также подойдет для создания высокопроизводительного универсального ПК для дома или офиса. Удобство управления компьютером и подключения периферийных устройств гарантирует панель ввода/вывода, размещенная сверху. Корпус Thermaltake Divider 300 TG Air рассчитан на установку материнской платы, соответствующей одному из 3 форм-факторов – Micro-ATX, Mini-ITX или Standard-ATX. Длина совместимых видеоадаптеров ограничена значительными 390 мм. Высота кулера процессора не должна превышать 145 мм. Предусмотрена возможность монтажа системы жидкостного охлаждения. Особенность комплектации корпуса – наличие кабельных стяжек.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake Divider 300 TG Air Snow белый (CA-1S2-00M6WN-02)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220x475x461
Макс. высота процессорного кулера
145
Максимальная длина видеокарты
390
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 1 x 140 или 1 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
14
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake Divider 300 TG Air оснащен перфорированной фронтальной панелью, обеспечивающей повышенную эффективность теплообмена. Особенность внешнего вида модели – треугольное боковое окно из прочного закаленного стекла. Корпус, соответствующий типоразмеру Mid-Tower, вместителен. Устройство станет отличным выбором для пользователей, желающих собрать игровой компьютер высокого класса. Корпус также подойдет для создания высокопроизводительного универсального ПК для дома или офиса. Удобство управления компьютером и подключения периферийных устройств гарантирует панель ввода/вывода, размещенная сверху. Корпус Thermaltake Divider 300 TG Air рассчитан на установку материнской платы, соответствующей одному из 3 форм-факторов – Micro-ATX, Mini-ITX или Standard-ATX. Длина совместимых видеоадаптеров ограничена значительными 390 мм. Высота кулера процессора не должна превышать 145 мм. Предусмотрена возможность монтажа системы жидкостного охлаждения. Особенность комплектации корпуса – наличие кабельных стяжек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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