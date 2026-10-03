Корпус Thermaltake Divider 300 TG Air Snow белый (CA-1S2-00M6WN-02)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake Divider 300 TG Air Snow белый (CA-1S2-00M6WN-02)
Корпус Thermaltake Divider 300 TG Air оснащен перфорированной фронтальной панелью, обеспечивающей повышенную эффективность теплообмена. Особенность внешнего вида модели – треугольное боковое окно из прочного закаленного стекла. Корпус, соответствующий типоразмеру Mid-Tower, вместителен. Устройство станет отличным выбором для пользователей, желающих собрать игровой компьютер высокого класса. Корпус также подойдет для создания высокопроизводительного универсального ПК для дома или офиса. Удобство управления компьютером и подключения периферийных устройств гарантирует панель ввода/вывода, размещенная сверху. Корпус Thermaltake Divider 300 TG Air рассчитан на установку материнской платы, соответствующей одному из 3 форм-факторов – Micro-ATX, Mini-ITX или Standard-ATX. Длина совместимых видеоадаптеров ограничена значительными 390 мм. Высота кулера процессора не должна превышать 145 мм. Предусмотрена возможность монтажа системы жидкостного охлаждения. Особенность комплектации корпуса – наличие кабельных стяжек.
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Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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