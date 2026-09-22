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Корпус Zalman P40 Prism Plus White купить с доставкой в Москве
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Корпус Zalman P40 Prism Plus White

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Корпус Zalman P40 Prism Plus White - фото 1
Корпус Zalman P40 Prism Plus White - фото 2
Корпус Zalman P40 Prism Plus White - фото 3
Корпус Zalman P40 Prism Plus White - фото 4
Корпус Zalman P40 Prism Plus White - фото 5
Корпус Zalman P40 Prism Plus White - фото 6
Корпус Zalman P40 Prism Plus White - фото 7
Корпус Zalman P40 Prism Plus White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Zalman P40 Prism Plus White - фото 1
  • Корпус Zalman P40 Prism Plus White - фото 2
  • Корпус Zalman P40 Prism Plus White - фото 3
  • Корпус Zalman P40 Prism Plus White - фото 4
  • Корпус Zalman P40 Prism Plus White - фото 5
  • Корпус Zalman P40 Prism Plus White - фото 6
  • Корпус Zalman P40 Prism Plus White - фото 7
  • Корпус Zalman P40 Prism Plus White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718589
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 495 x 452 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х55х33
Вес, кг.
12.16

Описание товара Корпус Zalman P40 Prism Plus White

Корпус Zalman — это элегантное и функциональное решение для современного геймерского или рабочей станции. С первым взглядом на этот корпус, привлекает внимание его стильный белый цвет и изящное боковое окно из закаленного стекла, которое позволяет продемонстрировать внутренние компоненты вашей системы. Продуманная конструкция корпуса включает использование различных материалов: пластика, стекла и металла, которые обеспечивают как долговечность, так и эстетическую привлекательность. Zalman предлагает поддержание оптимального температурного режима с помощью трёх предустановленных вентиляторов 120 мм и дополнительной возможности установки дополнительных охлаждений для вашего оборудования. Для пользователей, предпочитающих работать со световыми эффектами, корпус снабжен современным ARGB-подсветкой, которая позволяет настроить уникальные визуальные эффекты. Zalman поддерживает все распространенные форм-факторы материнских плат, такие как mini-ITX, ATX и mATX, и предоставляет семь слотов расширения для будущих апгрейдов. При его габаритах вы легко установите процессорный кулер высотой до 165 мм и видеокарту длиной до 420 мм. Блок питания размещается в нижней часть корпуса, что способствует улучшению общего воздушного потока и упрощению кабельного менеджмента. При весе 8,9 кг, Zalman стоит на уровне лучших представителей типа Midi-Tower, предлагая идеальный баланс между вместительностью и компактностью. Это выбор для тех, кто ценит надежность, стиль и функциональность.

Отзывы о товаре Корпус Zalman P40 Prism Plus White




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
235 x 495 x 452 мм
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Zalman — это элегантное и функциональное решение для современного геймерского или рабочей станции. С первым взглядом на этот корпус, привлекает внимание его стильный белый цвет и изящное боковое окно из закаленного стекла, которое позволяет продемонстрировать внутренние компоненты вашей системы. Продуманная конструкция корпуса включает использование различных материалов: пластика, стекла и металла, которые обеспечивают как долговечность, так и эстетическую привлекательность. Zalman предлагает поддержание оптимального температурного режима с помощью трёх предустановленных вентиляторов 120 мм и дополнительной возможности установки дополнительных охлаждений для вашего оборудования. Для пользователей, предпочитающих работать со световыми эффектами, корпус снабжен современным ARGB-подсветкой, которая позволяет настроить уникальные визуальные эффекты. Zalman поддерживает все распространенные форм-факторы материнских плат, такие как mini-ITX, ATX и mATX, и предоставляет семь слотов расширения для будущих апгрейдов. При его габаритах вы легко установите процессорный кулер высотой до 165 мм и видеокарту длиной до 420 мм. Блок питания размещается в нижней часть корпуса, что способствует улучшению общего воздушного потока и упрощению кабельного менеджмента. При весе 8,9 кг, Zalman стоит на уровне лучших представителей типа Midi-Tower, предлагая идеальный баланс между вместительностью и компактностью. Это выбор для тех, кто ценит надежность, стиль и функциональность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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