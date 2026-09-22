Корпус Zalman P50 DS BLACK
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Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723136
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
6 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
240x512x480 мм
Макс. высота процессорного кулера
178
Максимальная длина видеокарты
435
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
4 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2хUSB 3.0, USB Type-C, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х45х23
Вес, кг.
9.2
Описание товара Корпус Zalman P50 DS BLACK
Корпус ZALMAN P50 DS Black [P50 DS Black] типоразмера Mid-Tower подходит для сборки мощного игрового или универсального ПК. Модель совместима с материнскими платами 3 форм-факторов – Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Украшение корпуса ZALMAN P50 DS Black [P50 DS Black] – подсветка ARGB.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
6 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
240x512x480 мм
Макс. высота процессорного кулера
178
Максимальная длина видеокарты
435
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
4 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Развернуть
Разъемы на передней панели
2хUSB 3.0, USB Type-C, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Корпус ZALMAN P50 DS Black [P50 DS Black] типоразмера Mid-Tower подходит для сборки мощного игрового или универсального ПК. Модель совместима с материнскими платами 3 форм-факторов – Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Украшение корпуса ZALMAN P50 DS Black [P50 DS Black] – подсветка ARGB.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
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