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Корпус Zalman P60 Black купить с доставкой в Москве
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Корпус Zalman P60 Black

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Корпус Zalman P60 Black - фото 1
Корпус Zalman P60 Black - фото 2
Корпус Zalman P60 Black - фото 3
Корпус Zalman P60 Black - фото 4
Корпус Zalman P60 Black - фото 5
Корпус Zalman P60 Black - фото 6
Корпус Zalman P60 Black - фото 7
Корпус Zalman P60 Black - фото 8
Корпус Zalman P60 Black - фото 9
Корпус Zalman P60 Black - фото 10
Корпус Zalman P60 Black - фото 11
Корпус Zalman P60 Black - фото 12
Корпус Zalman P60 Black - фото 13
Корпус Zalman P60 Black - фото 14
Корпус Zalman P60 Black - фото 15
Корпус Zalman P60 Black - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Zalman P60 Black - фото 1
  • Корпус Zalman P60 Black - фото 2
  • Корпус Zalman P60 Black - фото 3
  • Корпус Zalman P60 Black - фото 4
  • Корпус Zalman P60 Black - фото 5
  • Корпус Zalman P60 Black - фото 6
  • Корпус Zalman P60 Black - фото 7
  • Корпус Zalman P60 Black - фото 8
  • Корпус Zalman P60 Black - фото 9
  • Корпус Zalman P60 Black - фото 10
  • Корпус Zalman P60 Black - фото 11
  • Корпус Zalman P60 Black - фото 12
  • Корпус Zalman P60 Black - фото 13
  • Корпус Zalman P60 Black - фото 14
  • Корпус Zalman P60 Black - фото 15
  • Корпус Zalman P60 Black - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723184
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
290 х 478 х 475 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
435
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм - на верхней 3x120 мм - на нижней
Разъемы на передней панели
2хUSB3.0, USB Type-C, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х25
Вес, кг.
2

Описание товара Корпус Zalman P60 Black

Корпус Zalman – это впечатляющее сочетание инновационного дизайна и продуманных функций, создающее потрясающее решение для сборки вашего ПК. Этот черный Midi-Tower корпус весом 10,2 кг выполнен из высококачественных материалов, включая сталь, пластик и стекло, что обеспечивает не только прочность конструкции, но и стильный внешний вид. Корпус оснащен тремя встроенными вентиляторами размером 120 мм, которые помогают поддерживать оптимальный температурный режим внутри системы. ARGB-подсветка добавляет индивидуальности и позволяет настроить внешний вид корпуса в соответствии с вашими предпочтениями. Zalman обеспечивает достаточно места для установки мощных компонентов: максимальная высота процессорного кулера достигает 170 мм, а максимальная длина видеокарты – 435 мм, что позволяет использовать даже самые производительные решения на рынке. Внутри корпуса предусмотрены 2 отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и 3 отсека для накопителей 3,5 дюйма, что дает достаточно возможностей для хранения данных и гибкости в выборе конфигурации системы. Слоты расширения (7 шт.) предоставляют простор для установки дополнительных карт расширения. Корпус также поддерживает форм-факторы материнских плат ATX, а блок питания устанавливается в нижней части, что способствует улучшенному охлаждению и легкости прокладки кабелей. С Zalman вы получите идеальный баланс функциональности, стиля и свободы для создания производительной системы.

Отзывы о товаре Корпус Zalman P60 Black




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
290 х 478 х 475 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
435
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 2x140 мм - на верхней 3x120 мм - на нижней
Разъемы на передней панели
2хUSB3.0, USB Type-C, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Zalman – это впечатляющее сочетание инновационного дизайна и продуманных функций, создающее потрясающее решение для сборки вашего ПК. Этот черный Midi-Tower корпус весом 10,2 кг выполнен из высококачественных материалов, включая сталь, пластик и стекло, что обеспечивает не только прочность конструкции, но и стильный внешний вид. Корпус оснащен тремя встроенными вентиляторами размером 120 мм, которые помогают поддерживать оптимальный температурный режим внутри системы. ARGB-подсветка добавляет индивидуальности и позволяет настроить внешний вид корпуса в соответствии с вашими предпочтениями. Zalman обеспечивает достаточно места для установки мощных компонентов: максимальная высота процессорного кулера достигает 170 мм, а максимальная длина видеокарты – 435 мм, что позволяет использовать даже самые производительные решения на рынке. Внутри корпуса предусмотрены 2 отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и 3 отсека для накопителей 3,5 дюйма, что дает достаточно возможностей для хранения данных и гибкости в выборе конфигурации системы. Слоты расширения (7 шт.) предоставляют простор для установки дополнительных карт расширения. Корпус также поддерживает форм-факторы материнских плат ATX, а блок питания устанавливается в нижней части, что способствует улучшенному охлаждению и легкости прокладки кабелей. С Zalman вы получите идеальный баланс функциональности, стиля и свободы для создания производительной системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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