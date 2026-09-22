Корпус Zalman P60 Black
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman P60 Black
Корпус Zalman – это впечатляющее сочетание инновационного дизайна и продуманных функций, создающее потрясающее решение для сборки вашего ПК. Этот черный Midi-Tower корпус весом 10,2 кг выполнен из высококачественных материалов, включая сталь, пластик и стекло, что обеспечивает не только прочность конструкции, но и стильный внешний вид. Корпус оснащен тремя встроенными вентиляторами размером 120 мм, которые помогают поддерживать оптимальный температурный режим внутри системы. ARGB-подсветка добавляет индивидуальности и позволяет настроить внешний вид корпуса в соответствии с вашими предпочтениями. Zalman обеспечивает достаточно места для установки мощных компонентов: максимальная высота процессорного кулера достигает 170 мм, а максимальная длина видеокарты – 435 мм, что позволяет использовать даже самые производительные решения на рынке. Внутри корпуса предусмотрены 2 отсека для накопителей формата 2,5 дюйма и 3 отсека для накопителей 3,5 дюйма, что дает достаточно возможностей для хранения данных и гибкости в выборе конфигурации системы. Слоты расширения (7 шт.) предоставляют простор для установки дополнительных карт расширения. Корпус также поддерживает форм-факторы материнских плат ATX, а блок питания устанавливается в нижней части, что способствует улучшенному охлаждению и легкости прокладки кабелей. С Zalman вы получите идеальный баланс функциональности, стиля и свободы для создания производительной системы.
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Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, С вентилятором
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Теги товара: Сталь, 3x 120 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, С вентилятором
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