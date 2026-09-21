Корпус Montech HS02 Pro белый (HS02 PRO WHITE)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Montech HS02 Pro белый (HS02 PRO WHITE)
Montech HS разработанный для удовлетворения ваших стремлений к производительности, HS02 PRO разработан для оптимального охлаждения и эстетики, ориентированной на производительность. Благодаря расширенной гибкости и широкой совместимости он поддерживает все, что вам нужно для идеальной сборки. Благодаря реверсивной конструкции всю конструкцию можно расположить так, чтобы боковая стеклянная панель была как слева, так и справа, что гарантирует, что ваша сборка всегда будет на виду. Изогнутая на 8° стеклянная передняя панель обеспечивает минимальное визуальное прерывание, обеспечивая широкий панорамный обзор, демонстрирующий вашу сборку с повышенной четкостью и стилем.
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