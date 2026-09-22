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Корпус Zalman P60 White купить с доставкой в Москве
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Корпус Zalman P60 White

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Корпус Zalman P60 White - фото 1
Корпус Zalman P60 White - фото 2
Корпус Zalman P60 White - фото 3
Корпус Zalman P60 White - фото 4
Корпус Zalman P60 White - фото 5
Корпус Zalman P60 White - фото 6
Корпус Zalman P60 White - фото 7
Корпус Zalman P60 White - фото 8
Корпус Zalman P60 White - фото 9
Корпус Zalman P60 White - фото 10
Корпус Zalman P60 White - фото 11
Корпус Zalman P60 White - фото 12
Корпус Zalman P60 White - фото 13
Корпус Zalman P60 White - фото 14
Корпус Zalman P60 White - фото 15
Корпус Zalman P60 White - фото 16
Корпус Zalman P60 White - фото 17
Корпус Zalman P60 White - фото 18
Корпус Zalman P60 White - фото 19
Корпус Zalman P60 White - фото 20
Корпус Zalman P60 White - фото 21
Корпус Zalman P60 White - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Zalman P60 White - фото 1
  • Корпус Zalman P60 White - фото 2
  • Корпус Zalman P60 White - фото 3
  • Корпус Zalman P60 White - фото 4
  • Корпус Zalman P60 White - фото 5
  • Корпус Zalman P60 White - фото 6
  • Корпус Zalman P60 White - фото 7
  • Корпус Zalman P60 White - фото 8
  • Корпус Zalman P60 White - фото 9
  • Корпус Zalman P60 White - фото 10
  • Корпус Zalman P60 White - фото 11
  • Корпус Zalman P60 White - фото 12
  • Корпус Zalman P60 White - фото 13
  • Корпус Zalman P60 White - фото 14
  • Корпус Zalman P60 White - фото 15
  • Корпус Zalman P60 White - фото 16
  • Корпус Zalman P60 White - фото 17
  • Корпус Zalman P60 White - фото 18
  • Корпус Zalman P60 White - фото 19
  • Корпус Zalman P60 White - фото 20
  • Корпус Zalman P60 White - фото 21
  • Корпус Zalman P60 White - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723185
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
290 x 478 x 475 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
435
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2хUSB3.0, USB Type-C, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х25
Вес, кг.
2

Описание товара Корпус Zalman P60 White

Корпус Zalman сочетает в себе стильный дизайн и высокую функциональность, идеально подходя для современных пользователей, стремящихся собрать мощную и эстетически привлекательную систему. Этот корпус относится к типу Midi-Tower и выполнен из прочных материалов: пластика, стали и стекла, что обеспечивает долговечность и привлекательный внешний вид. Белый цвет корпуса прекрасно дополнит любое рабочее пространство, а наличие ARGB-подсветки добавит изюминку в оформление вашего ПК. Корпус обладает 7 слотами расширения, что позволяет гибко настроить конфигурацию вашего компьютера. Нижнее расположение блока питания улучшает вентиляцию и облегчает сборку системы. С учетом увеличенной максимальной длины видеокарты до 435 мм и максимальной высоты процессорного кулера до 170 мм, корпус позволяет установить мощные компоненты без ограничений. Корпус поддерживает установку материнских плат форм-факторов mini-ITX, ATX и mATX. Для хранения данных предусмотрены 2 внутренних отсека на 3,5 дюйма и 1 отсек на 2,5 дюйма, что дает возможность гибко подходить к вопросу хранения информации. Наличие окна на боковой стенке из стекла позволяет пользователю любоваться внутренним устройством своего ПК, а также демонстрировать красоту установленной подсветки и аккуратность кабельного манажмента. Вес корпуса составляет 10,2 кг, что обеспечивает устойчивость и надежность конструкции. Zalman предлагает пользователям элегантное и функциональное решение для сборки высокопроизводительной системы.

Отзывы о товаре Корпус Zalman P60 White




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
290 x 478 x 475 мм
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
435
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2хUSB3.0, USB Type-C, HD Audio
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Zalman сочетает в себе стильный дизайн и высокую функциональность, идеально подходя для современных пользователей, стремящихся собрать мощную и эстетически привлекательную систему. Этот корпус относится к типу Midi-Tower и выполнен из прочных материалов: пластика, стали и стекла, что обеспечивает долговечность и привлекательный внешний вид. Белый цвет корпуса прекрасно дополнит любое рабочее пространство, а наличие ARGB-подсветки добавит изюминку в оформление вашего ПК. Корпус обладает 7 слотами расширения, что позволяет гибко настроить конфигурацию вашего компьютера. Нижнее расположение блока питания улучшает вентиляцию и облегчает сборку системы. С учетом увеличенной максимальной длины видеокарты до 435 мм и максимальной высоты процессорного кулера до 170 мм, корпус позволяет установить мощные компоненты без ограничений. Корпус поддерживает установку материнских плат форм-факторов mini-ITX, ATX и mATX. Для хранения данных предусмотрены 2 внутренних отсека на 3,5 дюйма и 1 отсек на 2,5 дюйма, что дает возможность гибко подходить к вопросу хранения информации. Наличие окна на боковой стенке из стекла позволяет пользователю любоваться внутренним устройством своего ПК, а также демонстрировать красоту установленной подсветки и аккуратность кабельного манажмента. Вес корпуса составляет 10,2 кг, что обеспечивает устойчивость и надежность конструкции. Zalman предлагает пользователям элегантное и функциональное решение для сборки высокопроизводительной системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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