Top.Mail.Ru
Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMTWOF-BKCWW) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMTWOF-BKCWW)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMTWOF-BKCWW) - фото 1
Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMTWOF-BKCWW) - фото 2
Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMTWOF-BKCWW) - фото 3
Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMTWOF-BKCWW) - фото 4
Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMTWOF-BKCWW) - фото 5
Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMTWOF-BKCWW) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMTWOF-BKCWW) - фото 1
  • Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMTWOF-BKCWW) - фото 2
  • Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMTWOF-BKCWW) - фото 3
  • Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMTWOF-BKCWW) - фото 4
  • Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMTWOF-BKCWW) - фото 5
  • Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMTWOF-BKCWW) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718517
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
245x448x475 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
5 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
нет
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
10
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х52х32
Вес, кг.
10.62

Описание товара Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMTWOF-BKCWW)

ADATA XPG INVADER X - сборка прекрасна во всех отношениях. Благодаря 3 мм панелям из закаленного стекла спереди и сбоку INVADER X демонстрирует стиль вашей сборки во всей красе. Сквозь безрамочные панели из закаленного стекла INVADER X видны внутренние компоненты. Элегантный корпус устройства открывает прекрасный обзор, а магнитные воздушные фильтры облегчают обслуживание. В комплект поставки входят горизонтальные и вертикальные монтажные кронштейны для установки видеокарты в самых различных конфигурациях. Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 400 мм и блока питания до 240 мм. Это позволяет использовать модели большой мощности. INVADER X дает полную свободу геймерам при выборе компонентов, а также большой простор для настройки и экспериментов.

Отзывы о товаре Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMTWOF-BKCWW)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
245x448x475 мм
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
400
Материал корпуса
сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
5 x 120x120 мм
Окно на боковой стенке
да
Передняя дверь
нет
Развернуть
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 3.2 Gen 2 Type-C, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
10
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
3
Мощность блока питания, Вт
0
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
ADATA XPG INVADER X - сборка прекрасна во всех отношениях. Благодаря 3 мм панелям из закаленного стекла спереди и сбоку INVADER X демонстрирует стиль вашей сборки во всей красе. Сквозь безрамочные панели из закаленного стекла INVADER X видны внутренние компоненты. Элегантный корпус устройства открывает прекрасный обзор, а магнитные воздушные фильтры облегчают обслуживание. В комплект поставки входят горизонтальные и вертикальные монтажные кронштейны для установки видеокарты в самых различных конфигурациях. Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 400 мм и блока питания до 240 мм. Это позволяет использовать модели большой мощности. INVADER X дает полную свободу геймерам при выборе компонентов, а также большой простор для настройки и экспериментов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус XPG INVADER X BLACK (INVADERXMTWOF-BKCWW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...