Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1)
Корпус DEEPCOOL CH560 DIGITAL устанавливается на устойчивые ножки. Он выполнен в формате Mid-Tower и оснащен продвинутой системой охлаждения. Она представлена вентиляторами диаметром 120 мм и 140 мм с яркой ARGB-подсветкой. Работая, они светятся яркими цветами, что создает особую игровую атмосферу. Все стороны корпуса хорошо продуваются, что обеспечивает эффективную естественную вентиляцию. Боковая панель корпуса выполнена из сетки и закаленного стекла для абсолютного обзора внутренних компонентов. На одной плоскости с разъемами на верхней стороне корпуса DEEPCOOL CH560 DIGITAL размещен дисплей. Он отображает температуру графического и центрального процессора. Корпус совместим с платами стандарта E-ATX, Standard-ATX, Mini-ITX, Micro-ATX. На панели выполнены разъемы USB 3.2 Gen1 Type-A и USB 3.2 Gen1 Type-C в пределах досягаемости для комфортной работы. Внутри корпуса встроен кронштейн, поддерживающий графический процессор.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью
Отзывы о товаре Корпус DeepCool CH560 Digital ATX без БП черный (R-CH560-BKAPE4D-G-1)