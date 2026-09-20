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Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00) купить с доставкой в Москве
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Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00)

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Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00) - фото 1
Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00) - фото 2
Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00) - фото 3
Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00) - фото 4
Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00) - фото 5
Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00) - фото 6
Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00) - фото 7
Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00) - фото 8
Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00) - фото 9
Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00) - фото 10
Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00) - фото 11
Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00) - фото 12
Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00) - фото 13
Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00) - фото 1
  • Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00) - фото 2
  • Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00) - фото 3
  • Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00) - фото 4
  • Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00) - фото 5
  • Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00) - фото 6
  • Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00) - фото 7
  • Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00) - фото 8
  • Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00) - фото 9
  • Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00) - фото 10
  • Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00) - фото 11
  • Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00) - фото 12
  • Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00) - фото 13
  • Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 544676
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
266x462.8x266
Макс. высота процессорного кулера
190
Максимальная длина видеокарты
330
Места для доп. вентиляторов
, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 1 x 140 или 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
2
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
зеленый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х35х34
Вес, кг.
7.7

Описание товара Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00)

Соответствующий типоразмеру SFF корпус Thermaltake The Tower 100 подходит для сборки ультракомпактного компьютера, в том числе игрового. Модель отличается эффектным дизайном. Особенности внешнего вида корпуса – 3 окна из закаленного стекла и необычная форма. Удобство подключения аудиоустройств и USB-оборудования обеспечивает панель ввода/вывода, размещенная сверху. Обилие перфорированных элементов гарантирует высокое качество отвода тепла. Корпус Thermaltake The Tower 100 рассчитан на установку материнской платы форм-фактора Mini-ITX. Допускается монтаж системы жидкостного охлаждения. Корпус совместим с видеокартами, длина которых может достигать 330 мм. Высота процессорного кулера ограничена значительными 190 мм. Блок питания не входит в комплектацию модели. Вам потребуется БП форм-фактора ATX, длина которого не превышает 180 мм. Два комплектных 120-миллиметровых вентилятора могут быть заменены вентиляторами типоразмера 140 мм.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake The Tower 100 Racing Green черный (CA-1R3-00SCWN-00)




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
266x462.8x266
Макс. высота процессорного кулера
190
Максимальная длина видеокарты
330
Места для доп. вентиляторов
, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 1 x 140 или 1 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
2
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
зеленый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Соответствующий типоразмеру SFF корпус Thermaltake The Tower 100 подходит для сборки ультракомпактного компьютера, в том числе игрового. Модель отличается эффектным дизайном. Особенности внешнего вида корпуса – 3 окна из закаленного стекла и необычная форма. Удобство подключения аудиоустройств и USB-оборудования обеспечивает панель ввода/вывода, размещенная сверху. Обилие перфорированных элементов гарантирует высокое качество отвода тепла. Корпус Thermaltake The Tower 100 рассчитан на установку материнской платы форм-фактора Mini-ITX. Допускается монтаж системы жидкостного охлаждения. Корпус совместим с видеокартами, длина которых может достигать 330 мм. Высота процессорного кулера ограничена значительными 190 мм. Блок питания не входит в комплектацию модели. Вам потребуется БП форм-фактора ATX, длина которого не превышает 180 мм. Два комплектных 120-миллиметровых вентилятора могут быть заменены вентиляторами типоразмера 140 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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