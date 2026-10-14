Корпус DeepCool CH560 Digital WH ATX без БП белый (R-CH560-WHAPE4D-G-1)
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Характеристики
Описание товара Корпус DeepCool CH560 Digital WH ATX без БП белый (R-CH560-WHAPE4D-G-1)
Корпус DEEPCOOL CH560 DIGITAL устанавливается на устойчивые ножки. Он выполнен в формате Mid-Tower и оснащен продвинутой системой охлаждения. Она представлена вентиляторами диаметром 120 мм и 140 мм с яркой ARGB-подсветкой. Работая, они светятся яркими цветами, что создает особую игровую атмосферу. Все стороны корпуса хорошо продуваются, что обеспечивает эффективную естественную вентиляцию. Боковая панель корпуса выполнена из сетки и закаленного стекла для абсолютного обзора внутренних компонентов. На одной плоскости с разъемами на верхней стороне корпуса DEEPCOOL CH560 DIGITAL размещен дисплей. Он отображает температуру графического и центрального процессора. Корпус совместим с платами стандарта E-ATX, Standard-ATX, Mini-ITX, Micro-ATX. На панели выполнены разъемы USB 3.2 Gen1 Type-A и USB 3.2 Gen1 Type-C в пределах досягаемости для комфортной работы. Внутри корпуса встроен кронштейн, поддерживающий графический процессор.
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