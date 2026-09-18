Внешний корпус SSD AgeStar 31UBNV1C m2 NVME 2280 M-key алюминий серый
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Характеристики
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 323376
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
31.5x8.6x100
Материал корпуса
алюминий
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
144
Описание товара Внешний корпус SSD AgeStar 31UBNV1C m2 NVME 2280 M-key алюминий серый
M.2 Внешний бокс AgeStar 31UBNV1C предназначен для размещения запоминающего устройства форма-фактора SSD и позволяет превратить его в портативный накопитель, который позволит быстро обмениваться файлами при необходимости. Для синхронизации с накопителем применяется интерфейс M.2 NVMe, а для подключения к ПК и прочей технике предусмотрен интерфейсный разъем USB Type-C. Благодаря прочным материалам бокс AgeStar 31UBNV1C надежно защищает накопитель от повреждений и внешних воздействий. При этом он отличается компактными размерами и небольшим весом.
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Теги товара: Алюминий
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Бренд
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
31.5x8.6x100
Материал корпуса
алюминий
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
M.2 Внешний бокс AgeStar 31UBNV1C предназначен для размещения запоминающего устройства форма-фактора SSD и позволяет превратить его в портативный накопитель, который позволит быстро обмениваться файлами при необходимости. Для синхронизации с накопителем применяется интерфейс M.2 NVMe, а для подключения к ПК и прочей технике предусмотрен интерфейсный разъем USB Type-C. Благодаря прочным материалам бокс AgeStar 31UBNV1C надежно защищает накопитель от повреждений и внешних воздействий. При этом он отличается компактными размерами и небольшим весом.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Алюминий
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: Алюминий
Внешний корпус SSD AgeStar 31UBNV1C m2 NVME 2280 M-key алюминий серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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