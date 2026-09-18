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Внешний корпус SSD AgeStar 31UBNV1C m2 NVME 2280 M-key алюминий серый купить с доставкой в Москве
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Внешний корпус SSD AgeStar 31UBNV1C m2 NVME 2280 M-key алюминий серый

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Внешний корпус SSD AgeStar 31UBNV1C m2 NVME 2280 M-key алюминий серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323376
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Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
31.5x8.6x100
Материал корпуса
алюминий
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
144

Описание товара Внешний корпус SSD AgeStar 31UBNV1C m2 NVME 2280 M-key алюминий серый

M.2 Внешний бокс AgeStar 31UBNV1C предназначен для размещения запоминающего устройства форма-фактора SSD и позволяет превратить его в портативный накопитель, который позволит быстро обмениваться файлами при необходимости. Для синхронизации с накопителем применяется интерфейс M.2 NVMe, а для подключения к ПК и прочей технике предусмотрен интерфейсный разъем USB Type-C. Благодаря прочным материалам бокс AgeStar 31UBNV1C надежно защищает накопитель от повреждений и внешних воздействий. При этом он отличается компактными размерами и небольшим весом.



Теги товара: Алюминий

Отзывы о товаре Внешний корпус SSD AgeStar 31UBNV1C m2 NVME 2280 M-key алюминий серый




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Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Внешний корпус для SSD
Габариты (ШxВxГ), мм
31.5x8.6x100
Материал корпуса
алюминий
Цвет корпуса
серый
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 Внешний бокс AgeStar 31UBNV1C предназначен для размещения запоминающего устройства форма-фактора SSD и позволяет превратить его в портативный накопитель, который позволит быстро обмениваться файлами при необходимости. Для синхронизации с накопителем применяется интерфейс M.2 NVMe, а для подключения к ПК и прочей технике предусмотрен интерфейсный разъем USB Type-C. Благодаря прочным материалам бокс AgeStar 31UBNV1C надежно защищает накопитель от повреждений и внешних воздействий. При этом он отличается компактными размерами и небольшим весом.


Теги товара: Алюминий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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