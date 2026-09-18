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Корпус Cooler Master MasterBox NR400 (MCB-NR400-KGNN-S00) купить с доставкой в Москве
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Корпус Cooler Master MasterBox NR400 (MCB-NR400-KGNN-S00)

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Корпус Cooler Master MasterBox NR400 (MCB-NR400-KGNN-S00) - фото 1
Корпус Cooler Master MasterBox NR400 (MCB-NR400-KGNN-S00) - фото 2
Корпус Cooler Master MasterBox NR400 (MCB-NR400-KGNN-S00) - фото 3
Корпус Cooler Master MasterBox NR400 (MCB-NR400-KGNN-S00) - фото 4
Корпус Cooler Master MasterBox NR400 (MCB-NR400-KGNN-S00) - фото 5
Корпус Cooler Master MasterBox NR400 (MCB-NR400-KGNN-S00) - фото 6
Корпус Cooler Master MasterBox NR400 (MCB-NR400-KGNN-S00) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Cooler Master MasterBox NR400 (MCB-NR400-KGNN-S00) - фото 1
  • Корпус Cooler Master MasterBox NR400 (MCB-NR400-KGNN-S00) - фото 2
  • Корпус Cooler Master MasterBox NR400 (MCB-NR400-KGNN-S00) - фото 3
  • Корпус Cooler Master MasterBox NR400 (MCB-NR400-KGNN-S00) - фото 4
  • Корпус Cooler Master MasterBox NR400 (MCB-NR400-KGNN-S00) - фото 5
  • Корпус Cooler Master MasterBox NR400 (MCB-NR400-KGNN-S00) - фото 6
  • Корпус Cooler Master MasterBox NR400 (MCB-NR400-KGNN-S00) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
5 260 руб.  12 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293856
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Характеристики

Бренд
Cooler Master
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 1 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 411 x 411 мм
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
346
Материал корпуса
сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х48х28
Вес, кг.
5.3

Описание товара Корпус Cooler Master MasterBox NR400 (MCB-NR400-KGNN-S00)

Корпус Cooler Master Mini-Tower — это стильное и функциональное решение для сборки компактного и мощного ПК. Выполненный в классическом черном цвете, этот корпус сочетает в себе высокое качество материалов и премиальный дизайн. Корпус оснащен встроенными вентиляторами — один 120 мм и один 140 мм, которые обеспечат отличное охлаждение ваших компонентов. Благодаря возможностям установки видеокарты длиной до 346 мм, вы можете использовать мощные графические решения для игр и профессиональных задач. Cooler Master предлагает продуманное внутреннее пространство с четырьмя слотами для установки 2,5-дюймовых накопителей и тремя устройствами 3,5 дюйма, что позволит вам организовать хранение данных по своему усмотрению. Нижнее расположение блока питания способствует улучшению воздушного потока и упрощает сборку. С четырьмя слотами расширения вы сможете установить необходимые дополнительные компоненты, а совместимость с материнскими платами форм-факторов mini-ITX и mATX дает гибкость в выборе комплектующих. Процессорный кулер высотой до 166 мм обеспечит эффективное охлаждение даже самым требовательным процессорам. Особенностью корпуса является боковое окно из стекла, которое не только добавляет эстетики сборке, но и позволяет увидеть внутренние компоненты, подчеркивая их красоту и мощность. Вес корпуса составляет всего 5,56 кг, что делает его лёгким и удобным для транспортировки. Cooler Master продолжает устанавливать стандарты качества и надежности в производстве компьютерных комплектующих, обеспечивая пользователям превосходное сочетание стиля и функциональности.

Отзывы о товаре Корпус Cooler Master MasterBox NR400 (MCB-NR400-KGNN-S00)




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Характеристики
Бренд
Cooler Master
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм, 1 x 140 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210 x 411 x 411 мм
Макс. высота процессорного кулера
166
Максимальная длина видеокарты
346
Материал корпуса
сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Cooler Master Mini-Tower — это стильное и функциональное решение для сборки компактного и мощного ПК. Выполненный в классическом черном цвете, этот корпус сочетает в себе высокое качество материалов и премиальный дизайн. Корпус оснащен встроенными вентиляторами — один 120 мм и один 140 мм, которые обеспечат отличное охлаждение ваших компонентов. Благодаря возможностям установки видеокарты длиной до 346 мм, вы можете использовать мощные графические решения для игр и профессиональных задач. Cooler Master предлагает продуманное внутреннее пространство с четырьмя слотами для установки 2,5-дюймовых накопителей и тремя устройствами 3,5 дюйма, что позволит вам организовать хранение данных по своему усмотрению. Нижнее расположение блока питания способствует улучшению воздушного потока и упрощает сборку. С четырьмя слотами расширения вы сможете установить необходимые дополнительные компоненты, а совместимость с материнскими платами форм-факторов mini-ITX и mATX дает гибкость в выборе комплектующих. Процессорный кулер высотой до 166 мм обеспечит эффективное охлаждение даже самым требовательным процессорам. Особенностью корпуса является боковое окно из стекла, которое не только добавляет эстетики сборке, но и позволяет увидеть внутренние компоненты, подчеркивая их красоту и мощность. Вес корпуса составляет всего 5,56 кг, что делает его лёгким и удобным для транспортировки. Cooler Master продолжает устанавливать стандарты качества и надежности в производстве компьютерных комплектующих, обеспечивая пользователям превосходное сочетание стиля и функциональности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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