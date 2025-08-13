Корпус MidiTower Zalman Z10
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Характеристики
Описание товара Корпус MidiTower Zalman Z10
Черный корпус ZALMAN Z10 [Z10] создан для того, чтобы стать основой производительной «машины». Его сдержанный дизайн будет по достоинству оценен теми, кто выбирает лаконичные детали, не отвлекающие от работы. Фронтальная панель объединила металлическую сетку и пластик. Внутри корпуса найдется место для материнской платы E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, а также для видеокарты длиной до 39.5 см. В комплекте поставки предусмотрено сразу 4 вентилятора: три из них обладают диаметром 14 см, и один – 12 см. Это освобождает вас от необходимости беспокоиться о своевременном охлаждении компонентов системы. Панель включения и выключения располагается сверху. Также предусмотрены всевозможные разъемы и порты для подключения сторонней техники и периферийных устройств к корпусу ZALMAN Z10 [Z10].
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Теги товара: USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 3.0, USB Type-C, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью
Достоинства:
Комментарий:
Корпус огонь. Долго думал какой взять, остановился на этом. Качественный, красивый корпус.
Достоинства:
Комментарий:
Корпус конечно красивый, качество сборки хорошее, увесистый. Места много. К сожалению комп еще в сборке так и не полюбовался еще, убрал пока в коробку, чтобы не пылился. Не жалею что купил Upd: корпус норм, только штатные винты очень кряхтят, шумят и т.д. Имейте это ввиду
Отзывы о товаре Корпус MidiTower Zalman Z10
Достоинства:
Комментарий:
Корпус огонь. Долго думал какой взять, остановился на этом. Качественный, красивый корпус.
Достоинства:
Комментарий:
Корпус конечно красивый, качество сборки хорошее, увесистый. Места много. К сожалению комп еще в сборке так и не полюбовался еще, убрал пока в коробку, чтобы не пылился. Не жалею что купил Upd: корпус норм, только штатные винты очень кряхтят, шумят и т.д. Имейте это ввиду