Корпус Zalman Z10 DUO White
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 840 руб.
В наличии
Код товара: 636025
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 840 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220x488x481
Макс. высота процессорного кулера
173
Максимальная длина видеокарты
395
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
10
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х20
Вес, кг.
10.3
Описание товара Корпус Zalman Z10 DUO White
Стильный и прочный корпус ZALMAN Z10 DUO идет в комплекте с 4 кулерами по 12 см с ARGB-подсветкой. Передняя панель состоит из нескольких слоев для защиты от пыли и ударов, забора воздуха без препятствий для вентиляторов. Выдвижная рамка упрощает доступ к пылевому фильтру. Боковая стеклянная панель не мешает обзору компонентов, обладает устойчивостью к царапинам и потертостям. ZALMAN Z10 DUO с типоразмером Mid-Tower позволяет собирать игровой ПК с использованием разных плат и видеокарт длиной 39.5 см. Вы можете устанавливать до 11 вентиляторов или систему водяного охлаждения с радиатором 36 см. Панель ввода-вывода оснащена разъемами jack 3.5 mm и USB-портами, кнопкой управления подсветкой.
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220x488x481
Макс. высота процессорного кулера
173
Максимальная длина видеокарты
395
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
10
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Стильный и прочный корпус ZALMAN Z10 DUO идет в комплекте с 4 кулерами по 12 см с ARGB-подсветкой. Передняя панель состоит из нескольких слоев для защиты от пыли и ударов, забора воздуха без препятствий для вентиляторов. Выдвижная рамка упрощает доступ к пылевому фильтру. Боковая стеклянная панель не мешает обзору компонентов, обладает устойчивостью к царапинам и потертостям. ZALMAN Z10 DUO с типоразмером Mid-Tower позволяет собирать игровой ПК с использованием разных плат и видеокарт длиной 39.5 см. Вы можете устанавливать до 11 вентиляторов или систему водяного охлаждения с радиатором 36 см. Панель ввода-вывода оснащена разъемами jack 3.5 mm и USB-портами, кнопкой управления подсветкой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Корпус Zalman Z10 DUO White - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 8840 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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