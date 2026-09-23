Корпус Thermaltake DistroCase 350P Black (CA-1Q8-00M1WN-00)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 910 руб.
В наличии
Код товара: 635137
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
35 910 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
333x567x490
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
12
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х63х43
Вес, кг.
21.15
Описание товара Корпус Thermaltake DistroCase 350P Black (CA-1Q8-00M1WN-00)
Черный корпус Thermaltake DistroCase 350P [CA-1Q8-00M1WN-00] относится к среднеразмерному формату. Он состоит из пластика, стали и стекла толщиной 5 мм. ARGB-подсветка из нескольких десятков светодиодов хорошо смотрится сквозь стекло. Возможность установки системы водяного охлаждения – еще один плюс представленной модели. Боковые панели фиксируются за счет боковых винтов. Корпус Thermaltake DistroCase 350P [CA-1Q8-00M1WN-00] имеет помпу D5 и распределительную панель. Все это говорит о том, что устройство создано для геймеров, киберспортсменов и компьютерных энтузиастов.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
333x567x490
Макс. высота процессорного кулера
130
Максимальная длина видеокарты
320
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
12
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Черный корпус Thermaltake DistroCase 350P [CA-1Q8-00M1WN-00] относится к среднеразмерному формату. Он состоит из пластика, стали и стекла толщиной 5 мм. ARGB-подсветка из нескольких десятков светодиодов хорошо смотрится сквозь стекло. Возможность установки системы водяного охлаждения – еще один плюс представленной модели. Боковые панели фиксируются за счет боковых винтов. Корпус Thermaltake DistroCase 350P [CA-1Q8-00M1WN-00] имеет помпу D5 и распределительную панель. Все это говорит о том, что устройство создано для геймеров, киберспортсменов и компьютерных энтузиастов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Корпус Thermaltake DistroCase 350P Black (CA-1Q8-00M1WN-00) - стоимость товара 35910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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