Корпус Powerman MidiTower BA831BK PM-600ATX-F (6178877)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 613095
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
185x438x450
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
350
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм или 1 x 90 мм или 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Число внутренних отсеков 3.5
5
Число отсеков 5,25
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х46х22
Вес, кг.
5.97
Описание товара Корпус Powerman MidiTower BA831BK PM-600ATX-F (6178877)
С корпусом Powerman BA831BK конструируемый вами системный блок наверняка будет мощным и многозадачным. Ведь для этого будут все необходимые предпосылки. Оптимальный размер Mid-Tower, позволяющий использовать платы как формата mATX так и Standard-ATX, а также наличие 7 слотов расширения обеспечат свободу выбора и потенциально широкие возможности системы. Черный корпус из пластика и стальных листов обеспечат корпусу премиальный вид и прочность для долгого функционирования.
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Теги товара: Нет, USB 3.0, Верхнее, Игровой корпус
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
185x438x450
Макс. высота процессорного кулера
135
Максимальная длина видеокарты
350
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм или 1 x 90 мм или 1 x 120 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Число внутренних отсеков 3.5
5
Число отсеков 5,25
3
Развернуть
Страна производитель
Китай
С корпусом Powerman BA831BK конструируемый вами системный блок наверняка будет мощным и многозадачным. Ведь для этого будут все необходимые предпосылки. Оптимальный размер Mid-Tower, позволяющий использовать платы как формата mATX так и Standard-ATX, а также наличие 7 слотов расширения обеспечат свободу выбора и потенциально широкие возможности системы. Черный корпус из пластика и стальных листов обеспечат корпусу премиальный вид и прочность для долгого функционирования.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет, USB 3.0, Верхнее, Игровой корпус
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: Нет, USB 3.0, Верхнее, Игровой корпус
Корпус Powerman MidiTower BA831BK PM-600ATX-F (6178877) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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