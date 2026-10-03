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Корпус Zalman X3 White купить с доставкой в Москве
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Корпус Zalman X3 White

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Корпус Zalman X3 White - фото 1
Корпус Zalman X3 White - фото 2
Корпус Zalman X3 White - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Zalman X3 White - фото 1
  • Корпус Zalman X3 White - фото 2
  • Корпус Zalman X3 White - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 480 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 360264
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Корпус Zalman X3 White
7 480 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x459x430
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
350
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х54х31
Вес, кг.
7.3

Описание товара Корпус Zalman X3 White

Корпус ZALMAN X3 формата Mid-Tower подойдет для сборки красивого и мощного игрового компьютера. В него получится установить платы формата Mini-ITX, Micro-ATX или ATХ и до семи карт расширения. Качественная вентиляция обеспечивается перфорированными передней и задней стенками, а также верхней решеткой. В корпус уже установлено 4 кулера с ARGB-подсветкой. ZALMAN X3 оборудован панорамным окном из тонированного закаленного стекла, через которое будут хорошо просматриваться все компоненты системы. Чтобы кабели не портили картину, для их прокладки оставлено место за противоположной стенкой. Есть возможность установки жидкостной системы охлаждения, способной придать компьютеру совершенно фееричный вид.

Отзывы о товаре Корпус Zalman X3 White




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x459x430
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
350
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ZALMAN X3 формата Mid-Tower подойдет для сборки красивого и мощного игрового компьютера. В него получится установить платы формата Mini-ITX, Micro-ATX или ATХ и до семи карт расширения. Качественная вентиляция обеспечивается перфорированными передней и задней стенками, а также верхней решеткой. В корпус уже установлено 4 кулера с ARGB-подсветкой. ZALMAN X3 оборудован панорамным окном из тонированного закаленного стекла, через которое будут хорошо просматриваться все компоненты системы. Чтобы кабели не портили картину, для их прокладки оставлено место за противоположной стенкой. Есть возможность установки жидкостной системы охлаждения, способной придать компьютеру совершенно фееричный вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Zalman X3 White - стоимость товара 7480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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