Корпус Zalman X3 White
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 480 руб.
В наличии
Код товара: 360264
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 480 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x459x430
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
350
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х54х31
Вес, кг.
7.3
Описание товара Корпус Zalman X3 White
Корпус ZALMAN X3 формата Mid-Tower подойдет для сборки красивого и мощного игрового компьютера. В него получится установить платы формата Mini-ITX, Micro-ATX или ATХ и до семи карт расширения. Качественная вентиляция обеспечивается перфорированными передней и задней стенками, а также верхней решеткой. В корпус уже установлено 4 кулера с ARGB-подсветкой. ZALMAN X3 оборудован панорамным окном из тонированного закаленного стекла, через которое будут хорошо просматриваться все компоненты системы. Чтобы кабели не портили картину, для их прокладки оставлено место за противоположной стенкой. Есть возможность установки жидкостной системы охлаждения, способной придать компьютеру совершенно фееричный вид.
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Теги товара: 4 x 120 мм, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x459x430
Макс. высота процессорного кулера
175
Максимальная длина видеокарты
350
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 140 или 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Корпус ZALMAN X3 формата Mid-Tower подойдет для сборки красивого и мощного игрового компьютера. В него получится установить платы формата Mini-ITX, Micro-ATX или ATХ и до семи карт расширения. Качественная вентиляция обеспечивается перфорированными передней и задней стенками, а также верхней решеткой. В корпус уже установлено 4 кулера с ARGB-подсветкой. ZALMAN X3 оборудован панорамным окном из тонированного закаленного стекла, через которое будут хорошо просматриваться все компоненты системы. Чтобы кабели не портили картину, для их прокладки оставлено место за противоположной стенкой. Есть возможность установки жидкостной системы охлаждения, способной придать компьютеру совершенно фееричный вид.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 4 x 120 мм, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 4 x 120 мм, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
Корпус Zalman X3 White - стоимость товара 7480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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