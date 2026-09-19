Корпус InWin CJ708BL (6137379)
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Характеристики
Описание товара Корпус InWin CJ708BL (6137379)
Корпус InWin CJ708BL [6137379] форм-фактора Slim с размерами 276x95x305 используется при сборке офисного или домашнего компьютера для оснащения эргономичного рабочего места. Системный блок можно расположить вертикально или горизонтально. Предусмотрена возможность установки до 4 низкопрофильных плат расширения. Высота кулера CPU не должна превышать 48 мм. Корпус InWin CJ708BL [6137379] поставляется с 265-ваттным блоком питания, мощность которого достаточна для функционирования процессора с несколькими ядрами, видеокарты с невысоким энергопотреблением и других устройств. Система охлаждения модели представлена 80-миллиметровым вентилятором на передней панели. Корпус совместим с материнскими платами 2 форм-факторов – Micro-ATX и Mini-ITX. Подключение периферийного оборудования упрощено благодаря наличию на фронтальной панели 5 портов USB – 1 Type-C и 4 Type-A. Рядом находятся 2 аудиоразъема – для микрофона и наушников.
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