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Корпус InWin BK623 400W (6132049) Black купить с доставкой в Москве
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Корпус InWin BK623 400W (6132049) Black

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Корпус InWin BK623 400W (6132049) Black - фото 1
Корпус InWin BK623 400W (6132049) Black - фото 2
Корпус InWin BK623 400W (6132049) Black - фото 3
Корпус InWin BK623 400W (6132049) Black - фото 4
Корпус InWin BK623 400W (6132049) Black - фото 5
Корпус InWin BK623 400W (6132049) Black - фото 6
Корпус InWin BK623 400W (6132049) Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус InWin BK623 400W (6132049) Black - фото 1
  • Корпус InWin BK623 400W (6132049) Black - фото 2
  • Корпус InWin BK623 400W (6132049) Black - фото 3
  • Корпус InWin BK623 400W (6132049) Black - фото 4
  • Корпус InWin BK623 400W (6132049) Black - фото 5
  • Корпус InWin BK623 400W (6132049) Black - фото 6
  • Корпус InWin BK623 400W (6132049) Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288871
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Характеристики

Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
145x326x318
Макс. высота процессорного кулера
71
Максимальная длина видеокарты
258
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х40х20
Вес, кг.
4.97

Описание товара Корпус InWin BK623 400W (6132049) Black

Современные корпусы Mini-Tower являются универсальными. Великолепно подходят для решения любых задач: работа в офисе, домашнее пользование, для профессиональных геймеров, и т.д. Обновленный, стильный, надежный корпус – это ваш мощный ПК, который можно модернизировать при необходимости.



Теги товара: Нет, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее

Отзывы о товаре Корпус InWin BK623 400W (6132049) Black




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Характеристики
Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
145x326x318
Макс. высота процессорного кулера
71
Максимальная длина видеокарты
258
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Развернуть
Число отсеков 5,25
1
Страна производитель
Китай
Описание
Современные корпусы Mini-Tower являются универсальными. Великолепно подходят для решения любых задач: работа в офисе, домашнее пользование, для профессиональных геймеров, и т.д. Обновленный, стильный, надежный корпус – это ваш мощный ПК, который можно модернизировать при необходимости.


Теги товара: Нет, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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