Корпус Asus AP201 PRIME TG (90DC00G0-B39010)
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Характеристики
Описание товара Корпус Asus AP201 PRIME TG (90DC00G0-B39010)
Корпус ASUS Prime AP201 [90DC00G0-B39010] с оформлением в черном цвете относится к типоразмеру Minitower и позиционируется как основа для сборки компактного системного блока с вертикальной ориентацией материнской платы. Он рассчитан на подключение плат расширения длиной до 338 мм и установку башенного кулера для ЦПУ до 170 мм высотой. Модель поставляется без блока питания, который вы сможете выбрать с учетом потребления энергии вашей сборкой. Корпус для домашней станции ASUS Prime AP201 [90DC00G0-B39010] с сетчатой вставкой во фронтальной панели изначально укомплектован одним 120-миллиметровым вентилятором. Вы сможете установить в него дополнительные оконные кулеры или СЖО для процессора с повышенной тепловой нагрузкой. Изделие получает фильтр, защищающий от попадания пыли во внутренний объем.
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