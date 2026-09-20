Корпус Thermaltake CTE C700 TG ARGB белый (CA-1X7-00F6WN-01)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake CTE C700 TG ARGB белый (CA-1X7-00F6WN-01)
Корпус Thermaltake CTE C700 TG ARGB предназначен для постройки системного блока производительной домашней станции. Модель с выполненными из закаленного стекла прозрачными фронтальной и боковой панелями предполагает монтаж материнской платы в вертикальном положении. Она допускает подключение графического процессора до 410 мм длиной, установку процессорного кулера башенного типа до 190 мм высотой. Корпус для сборки системного блока Thermaltake CTE C700 TG ARGB оснащается тремя оконными кулерами размером 140 мм, встроенными в верхнюю, тыловую и фронтальную панели. Задачей вентиляторов является отведение избыточного тепла, которое компоненты сборки выделяют в процессе работы. В вентиляторы интегрированы светодиоды многоцветной ARGB-подсветки.
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