Корпус HAFF Glory ATX без БП Black
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Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%7 650 руб. 8 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655906
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
53х47х30
Вес, кг.
8.3
Описание товара Корпус HAFF Glory ATX без БП Black
Корпус HAFF Glory ATX без БП Black.
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Корпус HAFF Glory ATX без БП Black.
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