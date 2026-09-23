Корпус Zalman M4 White mATX
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman M4 White mATX
Корпус ZALMAN M4 представлен в формате Mini-Tower и позволяет собрать игровой ПК. Металлическая сетка установлена на его фронтальной панели, основание которой выполнено из пластика. Передняя панель переходит плавно в боковую. Левая панель сделана из закаленного стекла и позволяет видеть содержимое корпуса. Она фиксируется на петли для удобного доступа к комплектующим. ZALMAN M4 предполагает вертикальную установку материнской платы Mini-ITX или Micro-ATX. Модель поддерживает монтаж видеокарты высотой до 320 мм. Внизу корпуса есть пространство для блока питания размером до 140 мм. В комплектации к нему идут 4 вентилятора размером 120 мм. Их дополняет регулируемая ARGB-подсветка. Благодаря использованию гидродинамических подшипников вентиляторы почти бесшумные. Для более мощного охлаждения сверху и спереди устанавливаются радиаторы ЖСО. Также внутри корпуса есть место для дополнительных вентиляторов. На верхней панели размещены кнопки управления, разъемы USB 3.2 и USB 2.0, входы для микрофона и наушников.
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