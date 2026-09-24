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Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) купить с доставкой в Москве
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Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B)

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Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 1
Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 2
Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 3
Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 4
Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 5
Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 6
Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 7
Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 8
Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 9
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Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 13
Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 14
Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 15
Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 16
Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 17
Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 18
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Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 23
Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус
  • Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 1
  • Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 2
  • Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 3
  • Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 4
  • Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 5
  • Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 6
  • Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 7
  • Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 8
  • Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 9
  • Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 10
  • Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 11
  • Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 12
  • Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 13
  • Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 14
  • Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 15
  • Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 16
  • Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 17
  • Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 18
  • Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 19
  • Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 20
  • Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 21
  • Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 22
  • Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 23
  • Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675180
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Корпус
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x485x469
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 3 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
4.2

Описание товара Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B)

Корпус Formula Air Power G5 Plus представляет собой черный ATX-корпус без блока питания. Он оснащен двумя портами USB 3.2 Gen 1 на передней панели, а также аудиоразъемом. Корпус имеет нижнее расположение блока питания. Модель Air Power G5 Plus предназначена для сборки компьютерных систем стандарта ATX и обеспечивает удобный доступ к USB-портам и аудиовыходам на передней панели.

Отзывы о товаре Корпус Formula Air Power G5 Plus черный (AIR POWER G5 PLUS B)




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Корпус
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x485x469
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
410
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 3 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Formula Air Power G5 Plus представляет собой черный ATX-корпус без блока питания. Он оснащен двумя портами USB 3.2 Gen 1 на передней панели, а также аудиоразъемом. Корпус имеет нижнее расположение блока питания. Модель Air Power G5 Plus предназначена для сборки компьютерных систем стандарта ATX и обеспечивает удобный доступ к USB-портам и аудиовыходам на передней панели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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