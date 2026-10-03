Корпус Powerman BA833BK PM-600ATX-F (6125674)
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 890 руб.
В наличии
Код товара: 287915
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 890 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
184x419x450
Макс. высота процессорного кулера
137
Максимальная длина видеокарты
250
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 или 1 x 90 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.0 x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
5
Число отсеков 5,25
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х46х23
Вес, кг.
6.1
Описание товара Корпус Powerman BA833BK PM-600ATX-F (6125674)
Корпус Powerman BA833BK PM-600ATX-F представляет собой недорогую модель для создания офисного или домашнего компьютера. Он имеет небольшие габариты, но при этом позволяет разместить внутри все необходимые компоненты системы. Также в корпусе уже установлен фирменный блок питания на 600 Вт.
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
184x419x450
Макс. высота процессорного кулера
137
Максимальная длина видеокарты
250
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 или 1 x 90 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.0 x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
5
Развернуть
Число отсеков 5,25
3
Страна производитель
Китай
Корпус Powerman BA833BK PM-600ATX-F представляет собой недорогую модель для создания офисного или домашнего компьютера. Он имеет небольшие габариты, но при этом позволяет разместить внутри все необходимые компоненты системы. Также в корпусе уже установлен фирменный блок питания на 600 Вт.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Корпус Powerman BA833BK PM-600ATX-F (6125674) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5890 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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