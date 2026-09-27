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Корпус Powerman ES555BK PM-450ATX (6188250) купить с доставкой в Москве
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Корпус Powerman ES555BK PM-450ATX (6188250)

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Корпус Powerman ES555BK PM-450ATX (6188250) - фото 1
Корпус Powerman ES555BK PM-450ATX (6188250) - фото 2
Корпус Powerman ES555BK PM-450ATX (6188250) - фото 3
Корпус Powerman ES555BK PM-450ATX (6188250) - фото 4
Корпус Powerman ES555BK PM-450ATX (6188250) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Powerman ES555BK PM-450ATX (6188250) - фото 1
  • Корпус Powerman ES555BK PM-450ATX (6188250) - фото 2
  • Корпус Powerman ES555BK PM-450ATX (6188250) - фото 3
  • Корпус Powerman ES555BK PM-450ATX (6188250) - фото 4
  • Корпус Powerman ES555BK PM-450ATX (6188250) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 550 руб. 
Начислим 89 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625958
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус Powerman ES555BK PM-450ATX (6188250)
5 550 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
175x373x405 мм
Макс. высота процессорного кулера
152
Максимальная длина видеокарты
255
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм или 1 x 90 мм, тыловых 1 x 80 мм или 1 x 90 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х41х22
Вес, кг.
4.5

Описание товара Корпус Powerman ES555BK PM-450ATX (6188250)

Корпус POWERMAN — это стильное и функциональное решение для сборки компьютера формата Mini-Tower. Изготовленный из прочного пластика и стали, он выполнен в классическом черном цвете, что позволит ему идеально вписаться в любой интерьер. Корпус поддерживает установку материнских плат форм-факторов mini-ITX и mATX, что обеспечивает гибкость в выборе компонентов. Он спроектирован с учетом возможности установки видеокарт длиной до 255 мм, а также процессорных кулеров высотой до 152 мм, что позволяет создать достаточно мощную конфигурацию внутри компактного корпуса. Для расширения системы предусмотрено 4 слота расширения. Внутри корпуса имеются необходимые отсеки для хранения данных: один отсек для 2,5-дюймовых дисков и два отсека для 3,5-дюймовых дисков. Также предусмотрены два отсека для 5,25-дюймовых устройств, что подходит для установки оптических приводов или дополнительных модулей. Встроенный блок питания мощностью 450 Вт обеспечивает стабильное энергоснабжение всех компонентов, а его верхнее расположение способствует эффективному распределению воздушных потоков внутри корпуса. С весом в 4,1 кг, корпус POWERMAN представляет собой легкое и компактное решение для сборки домашнего или офисного ПК, сочетая в себе качество, функциональность и стильный дизайн.

Отзывы о товаре Корпус Powerman ES555BK PM-450ATX (6188250)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
175x373x405 мм
Макс. высота процессорного кулера
152
Максимальная длина видеокарты
255
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм или 1 x 90 мм, тыловых 1 x 80 мм или 1 x 90 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус POWERMAN — это стильное и функциональное решение для сборки компьютера формата Mini-Tower. Изготовленный из прочного пластика и стали, он выполнен в классическом черном цвете, что позволит ему идеально вписаться в любой интерьер. Корпус поддерживает установку материнских плат форм-факторов mini-ITX и mATX, что обеспечивает гибкость в выборе компонентов. Он спроектирован с учетом возможности установки видеокарт длиной до 255 мм, а также процессорных кулеров высотой до 152 мм, что позволяет создать достаточно мощную конфигурацию внутри компактного корпуса. Для расширения системы предусмотрено 4 слота расширения. Внутри корпуса имеются необходимые отсеки для хранения данных: один отсек для 2,5-дюймовых дисков и два отсека для 3,5-дюймовых дисков. Также предусмотрены два отсека для 5,25-дюймовых устройств, что подходит для установки оптических приводов или дополнительных модулей. Встроенный блок питания мощностью 450 Вт обеспечивает стабильное энергоснабжение всех компонентов, а его верхнее расположение способствует эффективному распределению воздушных потоков внутри корпуса. С весом в 4,1 кг, корпус POWERMAN представляет собой легкое и компактное решение для сборки домашнего или офисного ПК, сочетая в себе качество, функциональность и стильный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Powerman ES555BK PM-450ATX (6188250) – стоимость товара 5550 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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