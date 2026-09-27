Корпус Powerman ES555BK PM-450ATX (6188250)
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Характеристики
Описание товара Корпус Powerman ES555BK PM-450ATX (6188250)
Корпус POWERMAN — это стильное и функциональное решение для сборки компьютера формата Mini-Tower. Изготовленный из прочного пластика и стали, он выполнен в классическом черном цвете, что позволит ему идеально вписаться в любой интерьер. Корпус поддерживает установку материнских плат форм-факторов mini-ITX и mATX, что обеспечивает гибкость в выборе компонентов. Он спроектирован с учетом возможности установки видеокарт длиной до 255 мм, а также процессорных кулеров высотой до 152 мм, что позволяет создать достаточно мощную конфигурацию внутри компактного корпуса. Для расширения системы предусмотрено 4 слота расширения. Внутри корпуса имеются необходимые отсеки для хранения данных: один отсек для 2,5-дюймовых дисков и два отсека для 3,5-дюймовых дисков. Также предусмотрены два отсека для 5,25-дюймовых устройств, что подходит для установки оптических приводов или дополнительных модулей. Встроенный блок питания мощностью 450 Вт обеспечивает стабильное энергоснабжение всех компонентов, а его верхнее расположение способствует эффективному распределению воздушных потоков внутри корпуса. С весом в 4,1 кг, корпус POWERMAN представляет собой легкое и компактное решение для сборки домашнего или офисного ПК, сочетая в себе качество, функциональность и стильный дизайн.
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Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
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Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее
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