Корпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный
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Характеристики
Описание товара Корпус FORMULA Skribble SKRIBBLE-G-BK-V1 черный
Корпус AeroCool Skribble-G [ACCM-PB28013.11] является средней башней с окном на боковой панели и поддержкой материнских плат форматов Micro-ATX и Mini-ITX. Он оборудован прочной стальной рамой, позволяющей удерживать большие видеокарты и расширенные системы жидкостного охлаждения. К особенностям корпуса можно отнести его дизайн с панелью для рисования, которая позволяет вам создавать собственные узоры и рисунки на корпусе. В комплектации предусмотрено 3 вентилятора с подсветкой RGB. Конфигурация также имеет несколько скрытых отверстий для кабелей, что позволяет сохранить порядок внутри. Корпус AeroCool Skribble-G [ACCM-PB28013.11] – оптимальный выбор для тех, кто ищет уникальный дизайн, удобную конструкцию и эффективную систему охлаждения.
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