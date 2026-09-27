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Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite купить с доставкой в Москве
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Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite

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Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite - фото 1
Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite - фото 2
Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite - фото 3
Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite - фото 4
Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite - фото 1
  • Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite - фото 2
  • Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite - фото 3
  • Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite - фото 4
  • Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 420 руб. 
Начислим 87 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 602898
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite
5 420 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
199x423x492
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
282
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 или 1 x 90 мм
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
серый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
6
Число отсеков 5,25
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х47х23
Вес, кг.
6.08

Описание товара Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite

InWin EAR-002/002Т2 BS – представляет из себя корпус, который выполнен в классическом стиле, поэтому он идеально впишется как в домашний, так и в офисный интерьер. Данный корпус поставляет вместе с блоком питания, мощность которого составляет 450 Вт, чего будет более чем достаточно для того, чтобы обеспечить все потребности геймеров. Для поддержания необходимого микроклимата внутри системы, боковая панель представленного корпуса имеет специальные вентиляционные отверстия, которые значительно упрощают работу системы охлаждения в целом. Также стоит отметить то, что InWin EAR-002/002Т2 BS способен вместить в себя дополнительно два кулера – один с размерами 120х120, а второй – 92х92, что на сегодняшний день является наиболее предпочтительным вариантов в соотношении энергопотребления и количества места, которое необходимо для установки. Представленная модель имеет дополнительные USB и аудио разъемы на фронтальной панели, что значительно упрощает ежедневную эксплуатацию вашей системы.



Теги товара: Нет, Верхнее

Отзывы о товаре Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite




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Характеристики
Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
199x423x492
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
282
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 или 1 x 90 мм
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
серый
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
6
Развернуть
Число отсеков 5,25
3
Страна производитель
Китай
Описание
InWin EAR-002/002Т2 BS – представляет из себя корпус, который выполнен в классическом стиле, поэтому он идеально впишется как в домашний, так и в офисный интерьер. Данный корпус поставляет вместе с блоком питания, мощность которого составляет 450 Вт, чего будет более чем достаточно для того, чтобы обеспечить все потребности геймеров. Для поддержания необходимого микроклимата внутри системы, боковая панель представленного корпуса имеет специальные вентиляционные отверстия, которые значительно упрощают работу системы охлаждения в целом. Также стоит отметить то, что InWin EAR-002/002Т2 BS способен вместить в себя дополнительно два кулера – один с размерами 120х120, а второй – 92х92, что на сегодняшний день является наиболее предпочтительным вариантов в соотношении энергопотребления и количества места, которое необходимо для установки. Представленная модель имеет дополнительные USB и аудио разъемы на фронтальной панели, что значительно упрощает ежедневную эксплуатацию вашей системы.


Теги товара: Нет, Верхнее
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус INWIN EAR-002 Black-Graphite - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5420 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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