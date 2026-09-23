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Корпус Deepcool MATREXX 50 черный без (DP-ATX-MATREXX50) купить с доставкой в Москве
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Корпус Deepcool MATREXX 50 черный без (DP-ATX-MATREXX50)

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Корпус Deepcool MATREXX 50 черный без (DP-ATX-MATREXX50) - фото 1
Корпус Deepcool MATREXX 50 черный без (DP-ATX-MATREXX50) - фото 2
Корпус Deepcool MATREXX 50 черный без (DP-ATX-MATREXX50) - фото 3
Корпус Deepcool MATREXX 50 черный без (DP-ATX-MATREXX50) - фото 4
Корпус Deepcool MATREXX 50 черный без (DP-ATX-MATREXX50) - фото 5
Корпус Deepcool MATREXX 50 черный без (DP-ATX-MATREXX50) - фото 6
Корпус Deepcool MATREXX 50 черный без (DP-ATX-MATREXX50) - фото 7
Корпус Deepcool MATREXX 50 черный без (DP-ATX-MATREXX50) - фото 8
Корпус Deepcool MATREXX 50 черный без (DP-ATX-MATREXX50) - фото 9
Корпус Deepcool MATREXX 50 черный без (DP-ATX-MATREXX50) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 черный без (DP-ATX-MATREXX50) - фото 1
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 черный без (DP-ATX-MATREXX50) - фото 2
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 черный без (DP-ATX-MATREXX50) - фото 3
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 черный без (DP-ATX-MATREXX50) - фото 4
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 черный без (DP-ATX-MATREXX50) - фото 5
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 черный без (DP-ATX-MATREXX50) - фото 6
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 черный без (DP-ATX-MATREXX50) - фото 7
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 черный без (DP-ATX-MATREXX50) - фото 8
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 черный без (DP-ATX-MATREXX50) - фото 9
  • Корпус Deepcool MATREXX 50 черный без (DP-ATX-MATREXX50) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619349
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x479x442
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
370
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х51х28
Вес, кг.
7.6

Описание товара Корпус Deepcool MATREXX 50 черный без (DP-ATX-MATREXX50)

Корпус Deepcool — это стильное и функциональное решение для сборки вашего персонального компьютера. Данный корпус выполнен в классическом черном цвете, который идеально впишется в любое окружение. Конструкция формата Midi-Tower обеспечивает достаточно места для установки всех необходимых компонентов, оставаясь при этом достаточно компактной. Особенностью корпуса является наличие окна на боковой стенке, что позволяет продемонстрировать внутреннее оборудование вашего ПК и обеспечить легкий доступ к компонентам при необходимости. Внутри предусмотрены 9 слотов расширения, предлагая широкие возможности для установки различных карт и дополнительных устройств. Для поддержания оптимальной температуры внутри корпуса предусмотрен встроенный вентилятор размером 120 мм. Он эффективно отводит избыточное тепло, поддерживая стабильную работу системы. Если вам необходимо улучшить охлаждение, корпус позволяет добавить дополнительные вентиляторы. Корпус Deepcool — идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание функциональности, стиля и гибкости в выборе конфигурации своего компьютера.

Отзывы о товаре Корпус Deepcool MATREXX 50 черный без (DP-ATX-MATREXX50)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x479x442
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
370
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
9
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Deepcool — это стильное и функциональное решение для сборки вашего персонального компьютера. Данный корпус выполнен в классическом черном цвете, который идеально впишется в любое окружение. Конструкция формата Midi-Tower обеспечивает достаточно места для установки всех необходимых компонентов, оставаясь при этом достаточно компактной. Особенностью корпуса является наличие окна на боковой стенке, что позволяет продемонстрировать внутреннее оборудование вашего ПК и обеспечить легкий доступ к компонентам при необходимости. Внутри предусмотрены 9 слотов расширения, предлагая широкие возможности для установки различных карт и дополнительных устройств. Для поддержания оптимальной температуры внутри корпуса предусмотрен встроенный вентилятор размером 120 мм. Он эффективно отводит избыточное тепло, поддерживая стабильную работу системы. Если вам необходимо улучшить охлаждение, корпус позволяет добавить дополнительные вентиляторы. Корпус Deepcool — идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание функциональности, стиля и гибкости в выборе конфигурации своего компьютера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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