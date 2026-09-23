Корпус Deepcool MATREXX 50 черный без (DP-ATX-MATREXX50)
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Характеристики
Описание товара Корпус Deepcool MATREXX 50 черный без (DP-ATX-MATREXX50)
Корпус Deepcool — это стильное и функциональное решение для сборки вашего персонального компьютера. Данный корпус выполнен в классическом черном цвете, который идеально впишется в любое окружение. Конструкция формата Midi-Tower обеспечивает достаточно места для установки всех необходимых компонентов, оставаясь при этом достаточно компактной. Особенностью корпуса является наличие окна на боковой стенке, что позволяет продемонстрировать внутреннее оборудование вашего ПК и обеспечить легкий доступ к компонентам при необходимости. Внутри предусмотрены 9 слотов расширения, предлагая широкие возможности для установки различных карт и дополнительных устройств. Для поддержания оптимальной температуры внутри корпуса предусмотрен встроенный вентилятор размером 120 мм. Он эффективно отводит избыточное тепло, поддерживая стабильную работу системы. Если вам необходимо улучшить охлаждение, корпус позволяет добавить дополнительные вентиляторы. Корпус Deepcool — идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание функциональности, стиля и гибкости в выборе конфигурации своего компьютера.
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Теги товара: 1x 120 мм, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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