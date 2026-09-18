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Корпус InWin ES722BK (6111491) черный купить с доставкой в Москве
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Корпус InWin ES722BK (6111491) черный

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Корпус InWin ES722BK (6111491) черный - фото 1
Корпус InWin ES722BK (6111491) черный - фото 2
Корпус InWin ES722BK (6111491) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус InWin ES722BK (6111491) черный - фото 1
  • Корпус InWin ES722BK (6111491) черный - фото 2
  • Корпус InWin ES722BK (6111491) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293888
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Характеристики

Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
21x44.5x380
Макс. высота процессорного кулера
240
Максимальная длина видеокарты
350
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Число отсеков 5,25
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х25
Вес, кг.
4.6

Описание товара Корпус InWin ES722BK (6111491) черный

Корпус InWin ES722BK в черном цвете соответствует стандарту Mini-Tower, что позволяет собрать достойный аппарат. Модель предусматривает поддержку плат Micro-ATX и Mini-ITX и видеокарт длиной 350 мм.

Отзывы о товаре Корпус InWin ES722BK (6111491) черный




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Характеристики
Бренд
InWin
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
21x44.5x380
Макс. высота процессорного кулера
240
Максимальная длина видеокарты
350
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Развернуть
Число отсеков 5,25
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус InWin ES722BK в черном цвете соответствует стандарту Mini-Tower, что позволяет собрать достойный аппарат. Модель предусматривает поддержку плат Micro-ATX и Mini-ITX и видеокарт длиной 350 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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