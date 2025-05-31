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Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3 Black T3-BK-4F1 купить с доставкой в Москве
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Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3 Black T3-BK-4F1

2 Отзывы
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Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3 Black T3-BK-4F1 - фото 1
Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3 Black T3-BK-4F1 - фото 2
Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3 Black T3-BK-4F1 - фото 3
Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3 Black T3-BK-4F1 - фото 4
Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3 Black T3-BK-4F1 - фото 5
Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3 Black T3-BK-4F1 - фото 6
Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3 Black T3-BK-4F1 - фото 7
Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3 Black T3-BK-4F1 - фото 8
Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3 Black T3-BK-4F1 - фото 9
Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3 Black T3-BK-4F1 - фото 10
Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3 Black T3-BK-4F1 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3 Black T3-BK-4F1 - фото 1
  • Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3 Black T3-BK-4F1 - фото 2
  • Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3 Black T3-BK-4F1 - фото 3
  • Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3 Black T3-BK-4F1 - фото 4
  • Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3 Black T3-BK-4F1 - фото 5
  • Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3 Black T3-BK-4F1 - фото 6
  • Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3 Black T3-BK-4F1 - фото 7
  • Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3 Black T3-BK-4F1 - фото 8
  • Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3 Black T3-BK-4F1 - фото 9
  • Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3 Black T3-BK-4F1 - фото 10
  • Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3 Black T3-BK-4F1 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 610781
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Характеристики

Бренд
1stPlayer
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x423x365
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х44х28
Вес, кг.
4.85

Описание товара Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3 Black T3-BK-4F1

1STPLAYER TRILOBITE T3 — мощный ATX корпус с поддержкой водяного охлаждения (240 мм), c предустановленными 4-мя 120-и миллиметровыми LED вентиляторами.

Отзывы о товаре Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3 Black T3-BK-4F1

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
корпус норм. из минусов - нет регулировки ЛГБТ подсветки. нужно отдельно покупать хаб.
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2023
Даниил А.

Достоинства:


Комментарий:
Прошел ~год с покупки на момент комментария, всё без нареканий и хорошо



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Характеристики
Бренд
1stPlayer
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
210x423x365
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
1STPLAYER TRILOBITE T3 — мощный ATX корпус с поддержкой водяного охлаждения (240 мм), c предустановленными 4-мя 120-и миллиметровыми LED вентиляторами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
корпус норм. из минусов - нет регулировки ЛГБТ подсветки. нужно отдельно покупать хаб.
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2023
Даниил А.

Достоинства:


Комментарий:
Прошел ~год с покупки на момент комментария, всё без нареканий и хорошо


Корпус 1stPlayer TRILOBITE T3 Black T3-BK-4F1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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