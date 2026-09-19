Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00)
Корпус Thermaltake Versa H17 с внешним исполнением в черном цвете характеризуется лаконичностью дизайна и предлагает все необходимое для построения игровой станции начального уровня. Он принадлежит к числу моделей форм-фактора Micro tower и поддерживает установку мат. платы Micro-ATX или Mini-ITX, производительной видеокарты до 350 мм длиной. Корпус предлагается вам без предустановленного БП и поддерживает установку блока питания ATX в нижний отсек. Укомплектованный изначально одним 120-миллиметровым кулером корпус Thermaltake Versa H17 для системного блока с игровыми возможностями допускает монтаж ряда дополнительных кулеров или установку СЖО, способной решить все проблемы с отводом тепла. На верхней грани этой минималистичной модели размещена панель с разъемами USB 3.0 и 2x USB 2.0, интерфейсами для наушников и микрофона jack 3.5 mm.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: 1x 120 мм, Нет, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, С вентилятором
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитКорпус Powerman PS201A-BK 300W (6125688)
-
В наличииЦена 4 300 руб.1075 руб. в СплитКорпус Deepcool MATREXX 50 черный без (DP-ATX-MATREXX50)
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитКорпус Zalman MidiTower T8 (Zalman T8)
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитКорпус Powerman ST616 Black GS-230 80+ Bronze (6151106)
-
В наличииЦена 4 460 руб.1115 руб. в СплитКорпус Foxline FL-BQ5-FLX220-U32 серый
-
В наличииЦена 4 480 руб.1120 руб. в СплитКорпус Deepcool MATREXX 55 MESH черный (DP-ATX-MATREXX55-MESH)
-
В наличииЦена 4 560 руб. 5 940 руб.1140 руб. в СплитКорпус Zalman N5 TF Black
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитКорпус Powerman ES701BK PM-450ATX (6120258)
-
В наличииЦена 4 710 руб.1178 руб. в СплитКорпус 1stPlayer MEGAVIEW MV6-T White (MV6-TP-WH)
-
В наличииЦена 4 780 руб.1195 руб. в СплитКорпус Powerman DA812BK PM-500ATX-F (6131895) Black
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитКорпус Foxline FL-211-TFX300S
-
В наличииЦена 4 810 руб.1203 руб. в СплитКорпус Powerman EL501 300W (6116779) Black
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм, 3x 120 мм
Теги товара: 1x 120 мм, Нет, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, С вентилятором
Отзывы о товаре Корпус Thermaltake Versa H17 (CA-1J1-00S1NN-00)