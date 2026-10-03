Корпус Powerman PS201A-BK 300W (6125688)
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Характеристики
Описание товара Корпус Powerman PS201A-BK 300W (6125688)
Соответствующий типоразмеру Slim-Tower корпус Powerman PS201 станет отличным выбором для пользователей, которые хотят собрать по-настоящему компактную систему. Модель совместима с материнскими платами форм-фактора Mini-ITX. Главной особенностью корпуса является возможность установки как горизонтально, так и вертикально. Блок питания приобретать не нужно: он входит в комплект. Мощность источника питания, равная 300 Вт, более чем достаточна для решения задач, которые ставятся перед компьютерами в формате «слим». Корпус Powerman PS201 оснащен одним 80-миллиметровым вентилятором. Высота кулера процессора не должна превышать 65 мм. Количество слотов расширения – 2. Имеется один 2.5-дюймовый отсек. Внутренний отсек (3.5 дюйма) также один. Цвет корпуса – черный. Модель имеет габаритные размеры 280x93x290 мм. Масса корпуса составляет 2750 г. В комплект поставки включены резиновые ножки и документация. Корпус поставляется в картонной коробке, надежно защищающей содержимое в процессе транспортировки.
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