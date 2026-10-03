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Корпус Powerman PS201A-BK 300W (6125688) купить с доставкой в Москве
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Корпус Powerman PS201A-BK 300W (6125688)

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Корпус Powerman PS201A-BK 300W (6125688) - фото 1
Корпус Powerman PS201A-BK 300W (6125688) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Powerman PS201A-BK 300W (6125688) - фото 1
  • Корпус Powerman PS201A-BK 300W (6125688) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 288881
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Корпус Powerman PS201A-BK 300W (6125688)
4 250 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
93x290x280
Макс. высота процессорного кулера
65
Максимальная длина видеокарты
155
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
2
Типоразмер
Slim-Desktop
Число внутренних отсеков 2,5
1
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х35х15
Вес, кг.
3.4

Описание товара Корпус Powerman PS201A-BK 300W (6125688)

Соответствующий типоразмеру Slim-Tower корпус Powerman PS201 станет отличным выбором для пользователей, которые хотят собрать по-настоящему компактную систему. Модель совместима с материнскими платами форм-фактора Mini-ITX. Главной особенностью корпуса является возможность установки как горизонтально, так и вертикально. Блок питания приобретать не нужно: он входит в комплект. Мощность источника питания, равная 300 Вт, более чем достаточна для решения задач, которые ставятся перед компьютерами в формате «слим». Корпус Powerman PS201 оснащен одним 80-миллиметровым вентилятором. Высота кулера процессора не должна превышать 65 мм. Количество слотов расширения – 2. Имеется один 2.5-дюймовый отсек. Внутренний отсек (3.5 дюйма) также один. Цвет корпуса – черный. Модель имеет габаритные размеры 280x93x290 мм. Масса корпуса составляет 2750 г. В комплект поставки включены резиновые ножки и документация. Корпус поставляется в картонной коробке, надежно защищающей содержимое в процессе транспортировки.

Отзывы о товаре Корпус Powerman PS201A-BK 300W (6125688)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 80 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
93x290x280
Макс. высота процессорного кулера
65
Максимальная длина видеокарты
155
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
2
Типоразмер
Slim-Desktop
Число внутренних отсеков 2,5
1
Развернуть
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Описание
Соответствующий типоразмеру Slim-Tower корпус Powerman PS201 станет отличным выбором для пользователей, которые хотят собрать по-настоящему компактную систему. Модель совместима с материнскими платами форм-фактора Mini-ITX. Главной особенностью корпуса является возможность установки как горизонтально, так и вертикально. Блок питания приобретать не нужно: он входит в комплект. Мощность источника питания, равная 300 Вт, более чем достаточна для решения задач, которые ставятся перед компьютерами в формате «слим». Корпус Powerman PS201 оснащен одним 80-миллиметровым вентилятором. Высота кулера процессора не должна превышать 65 мм. Количество слотов расширения – 2. Имеется один 2.5-дюймовый отсек. Внутренний отсек (3.5 дюйма) также один. Цвет корпуса – черный. Модель имеет габаритные размеры 280x93x290 мм. Масса корпуса составляет 2750 г. В комплект поставки включены резиновые ножки и документация. Корпус поставляется в картонной коробке, надежно защищающей содержимое в процессе транспортировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Powerman PS201A-BK 300W (6125688) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4250 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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