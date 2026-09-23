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Корпус 1stPlayer MEGAVIEW MV6-T White (MV6-TP-WH) купить с доставкой в Москве
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Корпус 1stPlayer MEGAVIEW MV6-T White (MV6-TP-WH)

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Корпус 1stPlayer MEGAVIEW MV6-T White (MV6-TP-WH) - фото 1
Корпус 1stPlayer MEGAVIEW MV6-T White (MV6-TP-WH) - фото 2
Корпус 1stPlayer MEGAVIEW MV6-T White (MV6-TP-WH) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус 1stPlayer MEGAVIEW MV6-T White (MV6-TP-WH) - фото 1
  • Корпус 1stPlayer MEGAVIEW MV6-T White (MV6-TP-WH) - фото 2
  • Корпус 1stPlayer MEGAVIEW MV6-T White (MV6-TP-WH) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625818
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Корпус 1stPlayer MEGAVIEW MV6-T White (MV6-TP-WH)
4 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
1stPlayer
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
280x377x415
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
400
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 мм, верхних 3 x 120 мм, нижних 3 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х47х32
Вес, кг.
5.37

Описание товара Корпус 1stPlayer MEGAVIEW MV6-T White (MV6-TP-WH)

Корпус 1STPLAYER MEGAVIEW MV6-TP White станет основой мощной игровой системы. Его конфигурация предусматривает вертикальное размещение материнской платы и установку видеокарты длиной до 400 мм. Изначально в комплекте нет установленных вентиляторов. Место для блока питания форм-фактора ATX располагается за лотком материнской платы. Еще одна особенность корпуса 1STPLAYER MEGAVIEW MV6-TP White – оригинальный дизайн. Он выполнен из стекла и стали. Через фронтальную и боковую панели просматривается убранство внутреннего пространства корпуса.

Отзывы о товаре Корпус 1stPlayer MEGAVIEW MV6-T White (MV6-TP-WH)




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Характеристики
Бренд
1stPlayer
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
280x377x415
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
400
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 мм, верхних 3 x 120 мм, нижних 3 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус 1STPLAYER MEGAVIEW MV6-TP White станет основой мощной игровой системы. Его конфигурация предусматривает вертикальное размещение материнской платы и установку видеокарты длиной до 400 мм. Изначально в комплекте нет установленных вентиляторов. Место для блока питания форм-фактора ATX располагается за лотком материнской платы. Еще одна особенность корпуса 1STPLAYER MEGAVIEW MV6-TP White – оригинальный дизайн. Он выполнен из стекла и стали. Через фронтальную и боковую панели просматривается убранство внутреннего пространства корпуса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус 1stPlayer MEGAVIEW MV6-T White (MV6-TP-WH) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4700 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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