Корпус 1stPlayer MEGAVIEW MV6-T White (MV6-TP-WH)
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Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб.
В наличии
Код товара: 625818
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4 700 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
280x377x415
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
400
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 мм, верхних 3 x 120 мм, нижних 3 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х47х32
Вес, кг.
5.37
Описание товара Корпус 1stPlayer MEGAVIEW MV6-T White (MV6-TP-WH)
Корпус 1STPLAYER MEGAVIEW MV6-TP White станет основой мощной игровой системы. Его конфигурация предусматривает вертикальное размещение материнской платы и установку видеокарты длиной до 400 мм. Изначально в комплекте нет установленных вентиляторов. Место для блока питания форм-фактора ATX располагается за лотком материнской платы. Еще одна особенность корпуса 1STPLAYER MEGAVIEW MV6-TP White – оригинальный дизайн. Он выполнен из стекла и стали. Через фронтальную и боковую панели просматривается убранство внутреннего пространства корпуса.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпуса-аквариумы, Со стеклянной боковой панелью
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Бренд
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
280x377x415
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
400
Места для доп. вентиляторов
тыловых 1 x 120 мм, верхних 3 x 120 мм, нижних 3 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
белый
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Корпус 1STPLAYER MEGAVIEW MV6-TP White станет основой мощной игровой системы. Его конфигурация предусматривает вертикальное размещение материнской платы и установку видеокарты длиной до 400 мм. Изначально в комплекте нет установленных вентиляторов. Место для блока питания форм-фактора ATX располагается за лотком материнской платы. Еще одна особенность корпуса 1STPLAYER MEGAVIEW MV6-TP White – оригинальный дизайн. Он выполнен из стекла и стали. Через фронтальную и боковую панели просматривается убранство внутреннего пространства корпуса.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпуса-аквариумы, Со стеклянной боковой панелью
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпуса-аквариумы, Со стеклянной боковой панелью
Корпус 1stPlayer MEGAVIEW MV6-T White (MV6-TP-WH) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4700 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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