Top.Mail.Ru
Корпус Zalman S5 Black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корпус Zalman S5 Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корпус Zalman S5 Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 560 руб. 
Начислим 89 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 302090
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Корпус Zalman S5 Black
5 560 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
212x465x398
Макс. высота процессорного кулера
163
Максимальная длина видеокарты
340
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х46х28
Вес, кг.
7

Описание товара Корпус Zalman S5 Black

Обладающий эффектной многоцветной подсветкой ZALMAN S5 соответствует типоразмеру Midi-Tower. Модель, совместимая с системными платами Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX, может использоваться при сборке компьютеров разного уровня, в том числе – игровых. Блок питания вы сможете выбрать по своему усмотрению: в комплекте он отсутствует. Вам потребуется источник питания самого распространенного форм-фактора – ATX. Корпус ZALMAN S5 располагает значительным количеством отсеков для 2.5-дюймовых накопителей – 6. Внутренних отсеков 3.5 дюйма – 2. Эти отсеки могут трансформироваться в отсеки 2.5 дюйма. Количество слотов расширения – 7. Максимально допустимая длина видеоадаптера (или видеоадаптеров) – 340 мм. У вас наверняка не будет сложностей при выборе видеокарты. Кулер процессора также может быть выбран без видимых проблем, так как его высота может достигать 163 мм. В комплектации корпуса – документация и набор крепежа. Масса модели равна 5800 г. Габаритные размеры корпуса составляют 398x212x465 мм.

Отзывы о товаре Корпус Zalman S5 Black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
2 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
212x465x398
Макс. высота процессорного кулера
163
Максимальная длина видеокарты
340
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
6
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Обладающий эффектной многоцветной подсветкой ZALMAN S5 соответствует типоразмеру Midi-Tower. Модель, совместимая с системными платами Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX, может использоваться при сборке компьютеров разного уровня, в том числе – игровых. Блок питания вы сможете выбрать по своему усмотрению: в комплекте он отсутствует. Вам потребуется источник питания самого распространенного форм-фактора – ATX. Корпус ZALMAN S5 располагает значительным количеством отсеков для 2.5-дюймовых накопителей – 6. Внутренних отсеков 3.5 дюйма – 2. Эти отсеки могут трансформироваться в отсеки 2.5 дюйма. Количество слотов расширения – 7. Максимально допустимая длина видеоадаптера (или видеоадаптеров) – 340 мм. У вас наверняка не будет сложностей при выборе видеокарты. Кулер процессора также может быть выбран без видимых проблем, так как его высота может достигать 163 мм. В комплектации корпуса – документация и набор крепежа. Масса модели равна 5800 г. Габаритные размеры корпуса составляют 398x212x465 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Zalman S5 Black - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...