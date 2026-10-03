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Корпус Zalman N5 TF Black купить с доставкой в Москве
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Корпус Zalman N5 TF Black

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Корпус Zalman N5 TF Black - фото 1
Корпус Zalman N5 TF Black - фото 2
Корпус Zalman N5 TF Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Zalman N5 TF Black - фото 1
  • Корпус Zalman N5 TF Black - фото 2
  • Корпус Zalman N5 TF Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
4 450 руб.  5 940 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 360257
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Корпус Zalman N5 TF Black
4 450 руб. -25%
5 940 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
184x439x420
Макс. высота процессорного кулера
158
Максимальная длина видеокарты
365
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х43х20
Вес, кг.
5.5

Описание товара Корпус Zalman N5 TF Black

Корпус ZALMAN N5 TF способен удовлетворить потребности большинства пользователей стационарных компьютеров. Модель подходит для сборки компьютера, уровень производительности которого заметно выше среднего. Особенность «внешности» корпуса – фронтальная панель с оргстеклом. Есть и боковое окно. Штатные вентиляторы оборудованы подсветкой. Корпус ZALMAN N5 TF рассчитан на монтаж видеоадаптеров, длина которых достигает 365 мм. Высота кулера процессора ограничена 158 мм. Корпус располагает 7 слотами расширения. В комплектацию корпуса включены документация и полный набор крепежных изделий (в том числе – стяжки). Модель имеет черный цвет. Данное цветовое решение можно смело назвать классическим. Процесс сборки будет предварять приобретение блока питания: в комплектацию корпуса это устройство не входит. Источник питания, соответствующий форм-фактору ATX, должен иметь длину, не превышающую 160 мм. Размеры корпуса – 432x200x450 мм. Компьютер будет относительно компактным. Такой системный блок будет несложно разместить даже при недостатке свободного пространства.

Отзывы о товаре Корпус Zalman N5 TF Black




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
184x439x420
Макс. высота процессорного кулера
158
Максимальная длина видеокарты
365
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ZALMAN N5 TF способен удовлетворить потребности большинства пользователей стационарных компьютеров. Модель подходит для сборки компьютера, уровень производительности которого заметно выше среднего. Особенность «внешности» корпуса – фронтальная панель с оргстеклом. Есть и боковое окно. Штатные вентиляторы оборудованы подсветкой. Корпус ZALMAN N5 TF рассчитан на монтаж видеоадаптеров, длина которых достигает 365 мм. Высота кулера процессора ограничена 158 мм. Корпус располагает 7 слотами расширения. В комплектацию корпуса включены документация и полный набор крепежных изделий (в том числе – стяжки). Модель имеет черный цвет. Данное цветовое решение можно смело назвать классическим. Процесс сборки будет предварять приобретение блока питания: в комплектацию корпуса это устройство не входит. Источник питания, соответствующий форм-фактору ATX, должен иметь длину, не превышающую 160 мм. Размеры корпуса – 432x200x450 мм. Компьютер будет относительно компактным. Такой системный блок будет несложно разместить даже при недостатке свободного пространства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Zalman N5 TF Black - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4450 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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