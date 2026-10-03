Корпус Zalman N5 TF Black
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman N5 TF Black
Корпус ZALMAN N5 TF способен удовлетворить потребности большинства пользователей стационарных компьютеров. Модель подходит для сборки компьютера, уровень производительности которого заметно выше среднего. Особенность «внешности» корпуса – фронтальная панель с оргстеклом. Есть и боковое окно. Штатные вентиляторы оборудованы подсветкой. Корпус ZALMAN N5 TF рассчитан на монтаж видеоадаптеров, длина которых достигает 365 мм. Высота кулера процессора ограничена 158 мм. Корпус располагает 7 слотами расширения. В комплектацию корпуса включены документация и полный набор крепежных изделий (в том числе – стяжки). Модель имеет черный цвет. Данное цветовое решение можно смело назвать классическим. Процесс сборки будет предварять приобретение блока питания: в комплектацию корпуса это устройство не входит. Источник питания, соответствующий форм-фактору ATX, должен иметь длину, не превышающую 160 мм. Размеры корпуса – 432x200x450 мм. Компьютер будет относительно компактным. Такой системный блок будет несложно разместить даже при недостатке свободного пространства.
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Теги товара: 4 x 120 мм, USB 2.0, USB 3.0, Нижнее, Игровой корпус, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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