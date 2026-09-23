Корпус Zalman MidiTower T8 (Zalman T8)
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman MidiTower T8 (Zalman T8)
Корпус ZALMAN T8 [T8] станет отличным выбором для создания производительной игровой системы или рабочей станции. Данная модель выполнена в прочном корпусе с элементами из металла и пластика и соответствует формату Mid-Tower. Отличительной особенностью также является стильный дизайн передней панели. Корпус ZALMAN T8 [T8] поддерживает материнские платы размером Standard-ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Благодаря просторному внутреннему пространству допустимая высота процессорного кулера может достигать 160 мм, а длина видеокарты — 295 мм. Для установки накопителей предусмотрено 4 отсека формата 2.5” и еще 2 — для дисков 3.5”. Питание системы может производиться от блоков питания формата ATX с верхним расположением. Также данный корпус ZALMAN T8 [T8] отличается широкими возможностями для охлаждения. Модель поддерживает установку фронтальных и тыловых вентиляторов. Помимо этого возможно использование системы водяного охлаждения. Благодаря этому корпус может обеспечить комфортный температурный режим для компонентов сборки.
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Теги товара: Сталь, 1x 120 мм, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, Корпус с подсветкой, С вентилятором
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