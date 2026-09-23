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Корпус Powerman ES701BK PM-450ATX (6120258) купить с доставкой в Москве
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Корпус Powerman ES701BK PM-450ATX (6120258)

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Корпус Powerman ES701BK PM-450ATX (6120258) - фото 1
Корпус Powerman ES701BK PM-450ATX (6120258) - фото 2
Корпус Powerman ES701BK PM-450ATX (6120258) - фото 3
Корпус Powerman ES701BK PM-450ATX (6120258) - фото 4
Корпус Powerman ES701BK PM-450ATX (6120258) - фото 5
Корпус Powerman ES701BK PM-450ATX (6120258) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Powerman ES701BK PM-450ATX (6120258) - фото 1
  • Корпус Powerman ES701BK PM-450ATX (6120258) - фото 2
  • Корпус Powerman ES701BK PM-450ATX (6120258) - фото 3
  • Корпус Powerman ES701BK PM-450ATX (6120258) - фото 4
  • Корпус Powerman ES701BK PM-450ATX (6120258) - фото 5
  • Корпус Powerman ES701BK PM-450ATX (6120258) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625960
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Корпус Powerman ES701BK PM-450ATX (6120258)
4 620 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
175x370x365
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
305
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 90 или 1 x 80 мм, тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х39х24
Вес, кг.
5

Описание товара Корпус Powerman ES701BK PM-450ATX (6120258)

Корпус Powerman ES701BK относится по габаритам к форм-фактору Micro-Tower, имеет строгий и классический дизайн и оформление в стильном черном цвете. Данная модель оптимально подходит для установки материнских плат форм-фактора Micro-ATX и сборки на их основе домашнего ПК или компьютера для решения офисных задач. Корпус лишен установленной системы охлаждения и предполагает монтаж одного тылового и одного фронтального вентилятора размером 80 или 90 мм. Компьютерный корпус Powerman ES701BK укомплектован 4 USB-портами для подключения периферийных устройств к собираемому на его основе системному блоку. Особенностью данной модели является наличие предустановленного блока питания мощностью 450 Вт, возможностей которого хватит для снабжения энергией домашнего или офисного ПК средней мощности. Помимо документации, в комплекте с этим корпусом пользователь получает набор крепежа для монтажа оборудования и стяжки для кабелей, позволяющие зафиксировать шлейфы внутри системного блока.

Отзывы о товаре Корпус Powerman ES701BK PM-450ATX (6120258)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
да
Габариты (ШxВxГ), мм
175x370x365
Макс. высота процессорного кулера
150
Максимальная длина видеокарты
305
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 1 x 90 или 1 x 80 мм, тыловых 1 x 90 или 1 x 80 мм
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
верхнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
2
Число отсеков 5,25
2
Мощность блока питания, Вт
450
Форм-фактор совместимых плат
mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Powerman ES701BK относится по габаритам к форм-фактору Micro-Tower, имеет строгий и классический дизайн и оформление в стильном черном цвете. Данная модель оптимально подходит для установки материнских плат форм-фактора Micro-ATX и сборки на их основе домашнего ПК или компьютера для решения офисных задач. Корпус лишен установленной системы охлаждения и предполагает монтаж одного тылового и одного фронтального вентилятора размером 80 или 90 мм. Компьютерный корпус Powerman ES701BK укомплектован 4 USB-портами для подключения периферийных устройств к собираемому на его основе системному блоку. Особенностью данной модели является наличие предустановленного блока питания мощностью 450 Вт, возможностей которого хватит для снабжения энергией домашнего или офисного ПК средней мощности. Помимо документации, в комплекте с этим корпусом пользователь получает набор крепежа для монтажа оборудования и стяжки для кабелей, позволяющие зафиксировать шлейфы внутри системного блока.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Powerman ES701BK PM-450ATX (6120258) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4620 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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