Корпус Powerman ES701BK PM-450ATX (6120258)
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Характеристики
Описание товара Корпус Powerman ES701BK PM-450ATX (6120258)
Корпус Powerman ES701BK относится по габаритам к форм-фактору Micro-Tower, имеет строгий и классический дизайн и оформление в стильном черном цвете. Данная модель оптимально подходит для установки материнских плат форм-фактора Micro-ATX и сборки на их основе домашнего ПК или компьютера для решения офисных задач. Корпус лишен установленной системы охлаждения и предполагает монтаж одного тылового и одного фронтального вентилятора размером 80 или 90 мм. Компьютерный корпус Powerman ES701BK укомплектован 4 USB-портами для подключения периферийных устройств к собираемому на его основе системному блоку. Особенностью данной модели является наличие предустановленного блока питания мощностью 450 Вт, возможностей которого хватит для снабжения энергией домашнего или офисного ПК средней мощности. Помимо документации, в комплекте с этим корпусом пользователь получает набор крепежа для монтажа оборудования и стяжки для кабелей, позволяющие зафиксировать шлейфы внутри системного блока.
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Теги товара: Сталь, Нет, Металл/стекло, Пластик, Верхнее, Игровой корпус
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