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Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809) купить с доставкой в Москве
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Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809)

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Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809) - фото 1
Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809) - фото 2
Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809) - фото 3
Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809) - фото 4
Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809) - фото 5
Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809) - фото 6
Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809) - фото 7
Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809) - фото 8
Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809) - фото 9
Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809) - фото 10
Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809) - фото 11
Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809) - фото 12
Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809) - фото 13
Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809) - фото 1
  • Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809) - фото 2
  • Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809) - фото 3
  • Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809) - фото 4
  • Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809) - фото 5
  • Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809) - фото 6
  • Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809) - фото 7
  • Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809) - фото 8
  • Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809) - фото 9
  • Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809) - фото 10
  • Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809) - фото 11
  • Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809) - фото 12
  • Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809) - фото 13
  • Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635358
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
216x499x434
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х48х27
Вес, кг.
6.7

Описание товара Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809)

Выбрав корпус MSI MAG FORGE 100M [306-7G03M21-809], вы получите возможность сконструировать отличающийся высоким уровнем производительности компьютер, в том числе – игровой. Выбрать блок питания можно будет самостоятельно: в комплекте его нет. Особенностью внешнего вида корпуса является не только необычная форма, но и наличие подсветки RGB. Корпус MSI MAG FORGE 100M [306-7G03M21-809] совместим с видеоадаптерами, длина которых может достигать 33 см. Высота кулера процессора ограничена 160 мм. Количество слотов расширения (семь) наверняка будет достаточно для решения важных для вас задач. Удобству сборки будет способствовать возможность прокладки кабелей за задней стенкой. Корпус базируется на высоких ножках. Это способствует повышению эффективности отвода тепла.

Отзывы о товаре Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
216x499x434
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
5
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Выбрав корпус MSI MAG FORGE 100M [306-7G03M21-809], вы получите возможность сконструировать отличающийся высоким уровнем производительности компьютер, в том числе – игровой. Выбрать блок питания можно будет самостоятельно: в комплекте его нет. Особенностью внешнего вида корпуса является не только необычная форма, но и наличие подсветки RGB. Корпус MSI MAG FORGE 100M [306-7G03M21-809] совместим с видеоадаптерами, длина которых может достигать 33 см. Высота кулера процессора ограничена 160 мм. Количество слотов расширения (семь) наверняка будет достаточно для решения важных для вас задач. Удобству сборки будет способствовать возможность прокладки кабелей за задней стенкой. Корпус базируется на высоких ножках. Это способствует повышению эффективности отвода тепла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус MSI MAG FORGE 100M (306-7G03M21-809) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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